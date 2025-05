Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feltehetően rossz emlékeket ébreszt a Microsoft és az egyik számítógépgyártó cég szakembereiben, ha meghallják Janet Jackson Rythm Nation című számát. Ez a dal ugyanis meglehetősen sok Windows XP-t futtató számítógépet tett tönkre. Most kiderült a történet minden apró részlete, illetve az is, mit tett azért a Microsoft, hogy ez többé ne fordulhasson elő.","shortLead":"Feltehetően rossz emlékeket ébreszt a Microsoft és az egyik számítógépgyártó cég szakembereiben, ha meghallják Janet...","id":"20250507_janet-jackson-rhythm-nation-merevlemez-tonkretetel-windows-pc-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"5aadb520-f0d1-4652-8f37-0d1da1a113a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_janet-jackson-rhythm-nation-merevlemez-tonkretetel-windows-pc-microsoft","timestamp":"2025. május. 07. 10:03","title":"Itt a teljes igazság arról, hogyan tehetett tönkre számítógépeket egyetlen dal lejátszása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra kissé talán bizarr módszert dolgozták ki a Texasi Egyetem kutatói.","shortLead":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra...","id":"20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a.jpg","index":0,"item":"a23ccfc8-4974-45e6-9975-ec6c2150eb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","timestamp":"2025. május. 07. 08:03","title":"Naponta 14 liter tiszta ivóvizet von ki a levegőből a kidobott ételmaradékokkal működő új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert Francis Prevost majdnem másfél milliárd embernek lesz a pápája. HVG-Ténytár.","shortLead":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda, a XIV. Leó néven trónra lépő amerikai Robert...","id":"20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668.jpg","index":0,"item":"b74edb10-80e9-4379-9082-f8f4db1ee781","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. május. 07. 13:45","title":"Az amerikai kontinensen él a világ katolikusainak majdnem fele, és egyre többen vannak – erről is szólt a pápaválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","id":"20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"fe0963c7-e4c8-4857-a55b-633a687981ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","timestamp":"2025. május. 07. 12:52","title":"A lettek és a litvánok is megtiltották a szerb elnök gépének, hogy a légterükön keresztül repüljön Moszkvába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja nyilván a pártot.","shortLead":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja...","id":"20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9.jpg","index":0,"item":"7a957aec-57d6-416e-9ddf-317ffa6bcaa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","timestamp":"2025. május. 08. 15:52","title":"A német titkosszolgálat felfüggesztette az AfD szélsőséges szervezetként való besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra képes tagjainak logikus lépése lehet, hogy a 2026-os összeomlás előtt önként távoznak a közéletből. Vagy más számítás van a háttérben? Vélemény.","shortLead":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra...","id":"20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723.jpg","index":0,"item":"07301723-9da1-4d3b-8c5f-8dd49fc94c55","keywords":null,"link":"/360/20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","timestamp":"2025. május. 07. 08:00","title":"Hamvay Péter: Miért vetíti előre Orosz Anna távozása a Momentum megszűnését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","shortLead":"A BMW több mint negyvenezer amerikainak ad munkát. ","id":"20250507_csokkent-a-BMW-profitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2ea0586-4d5f-4a5b-af7f-e1f16e7c8a5c.jpg","index":0,"item":"828155c7-44c6-4b0c-bd8e-5de032121287","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_csokkent-a-BMW-profitja","timestamp":"2025. május. 07. 13:54","title":"Jelentősen csökkent a BMW profitja, de arra várnak, hogy Trump megadja magát vámkérdésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]