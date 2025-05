Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Warner vezérigazgatója szerint az HBO a legmagasabb minőséget képviselő márkájuk.","shortLead":"A Warner vezérigazgatója szerint az HBO a legmagasabb minőséget képviselő márkájuk.","id":"20250514_hbo-max-visszanevezik-warner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd.jpg","index":0,"item":"846ec725-fed6-4433-b5b4-0eb7b09d0359","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_hbo-max-visszanevezik-warner","timestamp":"2025. május. 14. 18:52","title":"Egy év után visszanevezik HBO Maxra a Max streamingszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","shortLead":"130 éve persze még nem is Skodának hívták a céget. ","id":"20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af71976b-82b7-46f6-b611-1c666fb2f3f9.jpg","index":0,"item":"8c455581-ca6f-4e44-a41f-762f6cb18fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Elektromoskent-tert-vissza-a-Skoda-1899-ben-gyartott-elso-motorkerekparja","timestamp":"2025. május. 14. 20:20","title":"Autók előtt motorok: visszatért gyökereihez a Skoda egy retrofuturista géppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11c70b-7772-4bf7-9821-d4accfe0055f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bankcsoporthoz tartozó PortfoLion Zöld Magántőkealap és a magyar állam is igyekszik profitálni a türk kapcsolatokból és a növekvő közép-ázsiai lélekszámból.","shortLead":"A bankcsoporthoz tartozó PortfoLion Zöld Magántőkealap és a magyar állam is igyekszik profitálni a türk kapcsolatokból...","id":"20250515_hvg-otp-bank-uzbegisztan-csirketelep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a11c70b-7772-4bf7-9821-d4accfe0055f.jpg","index":0,"item":"253a7068-e97d-45e7-8eeb-1315ab73a580","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-otp-bank-uzbegisztan-csirketelep","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Beszáll az OTP a nagy üzbegisztáni csirkebizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és szervezetek életét, gazdálkodását, tevékenységét befolyásolni. Most tételesen összegyűjtik, hogy milyen jogi problémák merülnek fel a törvénytervezettel.","shortLead":"A szervezet szerint a törvény súlyos csapást mér a magyar közéletre, mivel közvetlenül lesz képes személyek és...","id":"20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"c33ed381-2d14-4935-b95f-4dfae67d9159","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyvedkor-orban-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 13:18","title":"Az ügyvédek szakmai egyesülete tételesen felsorolja, milyen jogi problémák vannak Orbánék legújabb törvényjavaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek jobban, vagy akár egy nyári zivatar hangjai is segíthetnek a könnyebb elalvásban.","shortLead":"Hasznos új funkciót kapnak az Apple Music előfizetői: megszokott dallamok áthangolt változatai segítségével pihenhetnek...","id":"20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a0dfe7-eb4d-4dfc-8cb9-e1bef126026d.jpg","index":0,"item":"543a5367-f031-4d9e-8e05-fe59c87d6d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_apple-music-ujdonsag-sound-therapy-streaming","timestamp":"2025. május. 15. 19:03","title":"Hangolódjon rá: terápiás újdonságot mutatott be az Apple, segít relaxálni, fókuszálni és elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló kanyarójárvánnyal szemben, a hatékony vakcinákat viszont nem javasolta.","shortLead":"Pedig volt rá példa, hogy tanácsot adott: nem olyan rég A-vitamint és csukamájolajat javasolt az éppen tomboló...","id":"20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"9eee6ebe-b3a7-4f41-8829-d1e83f2655fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Az-Egyesult-Allamok-oltastagado-egeszsegugyi-minisztere-senkinek-nem-ajanlja-hogy-egeszsegugyi-tanacsot-fogadjon-el-tole","timestamp":"2025. május. 15. 06:44","title":"Az Egyesült Államok oltástagadó egészségügyi minisztere senkinek nem ajánlja, hogy egészségügyi tanácsot fogadjon el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]