Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca3d63b-4429-4a74-a9f3-51d5ea3357e4","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Mára senki sem tudja, hogy ki, mikor ültette az udvart szegélyező vékony földsávba a vadszőlőt, de az biztos, hogy legalább hatvanéves a növény, ami mára szinte teljes egészében befutotta az egész házat – a VI. kerület kellős közepén.","shortLead":"Mára senki sem tudja, hogy ki, mikor ültette az udvart szegélyező vékony földsávba a vadszőlőt, de az biztos...","id":"20250521_Budapest-100-zold-haz-rozsa-utca-87-varosi-zold-felulet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca3d63b-4429-4a74-a9f3-51d5ea3357e4.jpg","index":0,"item":"97732478-4cdb-47f8-8427-87c74715d4c1","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Budapest-100-zold-haz-rozsa-utca-87-varosi-zold-felulet-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 15:32","title":"Egyetlen szőlőtőke is elég, hogy csodát tegyünk egy belvárosi társasházzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48754005-9b51-44fe-b7f4-8c00ab4dd025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még mindig állok” – jelentette ki a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett színész.","shortLead":"„Még mindig állok” – jelentette ki a szexuális zaklatással vádolt, de felmentett színész.","id":"20250521_Kevin-Spacey-megjelent-Cannes-ban-es-Elton-John-t-idezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48754005-9b51-44fe-b7f4-8c00ab4dd025.jpg","index":0,"item":"6b87d00f-5236-4850-9d70-1a56aec2a2db","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Kevin-Spacey-megjelent-Cannes-ban-es-Elton-John-t-idezett","timestamp":"2025. május. 21. 12:43","title":"Kevin Spacey megjelent Cannes-ban, Elton Johnt idézett és díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben. Merthogy bővül a BDPST-csoport, növekszik a márkáinak száma. ","shortLead":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben...","id":"20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"3da0e030-fa0b-48b0-838a-d2578d80d37a","keywords":null,"link":"/360/20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","timestamp":"2025. május. 21. 14:15","title":"Orbán Ráhel és a Harcosok Klubja: most többen is a kormányfő lányának munkatársai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]