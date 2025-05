Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb6df10a-04d6-47eb-91a2-a6d44d692d97","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nyílt titok, hogy a tisztán elektromos hajtású új Nissan Micra lényegében egy átbrandelt Renault 5 E-Tech.","shortLead":"Nyílt titok, hogy a tisztán elektromos hajtású új Nissan Micra lényegében egy átbrandelt Renault 5 E-Tech.","id":"20250522_itt-a-vadonatuj-nissan-micra-ami-egy-atmaszkolt-renault-5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6df10a-04d6-47eb-91a2-a6d44d692d97.jpg","index":0,"item":"27ccd38d-f157-414a-92bc-fa2283523bef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_itt-a-vadonatuj-nissan-micra-ami-egy-atmaszkolt-renault-5","timestamp":"2025. május. 22. 07:21","title":"Itt a vadonatúj Nissan Micra, amely egy átmaszkolt Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást George Simionnak, mert Nicusor Dan bukaresti főpolgármester utcahossznyi hátrányt fordított tömbháznyi előnyre. Hogyan állt össze az eredmény, és mi várható ezután? ","shortLead":"A populista szélsőség térhódításától tartó Európa megkönnyebbülésére nem sikerült megnyernie a román elnökválasztást...","id":"20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53574a64-33b9-4c12-9b8a-d095ee077894.jpg","index":0,"item":"b137a5a2-4eea-4fc9-b39f-39506b02ac96","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-ketteszakadt-romania-elnokvalasztas-dan-simion","timestamp":"2025. május. 22. 12:34","title":"Kettészakadt Románia az elnökválasztáson, de lesz valaha összeborulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c53307f-3073-459f-bb12-98509be7f3d7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az MVM-mel szerződött a Mol, így az eddiginél több azeri kőolajhoz juthat hozzá.","shortLead":"Az MVM-mel szerződött a Mol, így az eddiginél több azeri kőolajhoz juthat hozzá.","id":"20250522_mol-mvm-olaj-azeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c53307f-3073-459f-bb12-98509be7f3d7.jpg","index":0,"item":"2cc03ae7-be85-4922-9d9c-45d987fb00ae","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_mol-mvm-olaj-azeri","timestamp":"2025. május. 22. 14:32","title":"Még több olajat szerez Oroszországon kívülről a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is – derül ki a HVG-nek a Sándor-palota által kiadott adatsorból. Sulyok Tamás tartja magát ahhoz, amihez tavaly is: aki nem ad kegyelmet, az nem is hibázhat.","shortLead":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is –...","id":"20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546.jpg","index":0,"item":"98581853-3b5a-4052-8351-f7429701249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 13:36","title":"Idén sincs államfői kegyelem, Sulyok Tamás nemet mondott. Hatvankilencszer.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94b322b-3094-4e39-bb30-279897ea7108","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 66 darab létezett belőle. ","shortLead":"Összesen 66 darab létezett belőle. ","id":"20250520_BMW-Z1-bol-sem-sok-keszult-hat-meg-az-Alpina-valtozatabol-most-elado-egy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94b322b-3094-4e39-bb30-279897ea7108.jpg","index":0,"item":"408b24db-9dd2-44c1-91a3-acb8a1af373d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_BMW-Z1-bol-sem-sok-keszult-hat-meg-az-Alpina-valtozatabol-most-elado-egy","timestamp":"2025. május. 20. 20:20","title":"BMW Z1-ből sem sok készült, hát még az Alpina változatából, és most eladó egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas az emberi fogyasztásra – állapították meg a szakemberek.","shortLead":"A rakomány élelmiszer-biztonsági jelölései nem voltak megfelelőek, sem nyomon követhetőek, ezért tartalma nem alkalmas...","id":"20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"2c52fc87-ff42-414a-9b38-89a046e7f0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_nav-szegedi-vadaspark-szabalytalanul-szallitott-zoldseg","timestamp":"2025. május. 21. 11:17","title":"NAV: több mint 4 tonna szabálytalanul szállított zöldséget kaptak a Szegedi Vadaspark állatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]