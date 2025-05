Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","shortLead":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","id":"20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992.jpg","index":0,"item":"8449b5fa-06b2-4e9c-8379-614a75661259","keywords":null,"link":"/sport/20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","timestamp":"2025. május. 22. 12:11","title":"Kínos helyzetbe került az UEFA, nem jutott minden Tottenham-játékosnak érem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai egység, ha Trump enyhít a szankciókon, és Magyarország képes még inkább rontani a helyzeten. Az olyan populisták, mint Orbán és Fico, sok mindent megígérnek, amit azután nem tudnak teljesíteni. Az államokat nem lehet úgy vezetni, mint a vállalkozásokat, de Trump ezt nem hajlandó elismerni. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. Veszélybe kerül a Putyin-ellenes európai...","id":"20250522_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"baa4eb2b-fcd3-46d1-a9e4-acc69ecf1eef","keywords":null,"link":"/360/20250522_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 22. 12:14","title":"Die Presse-elemzés: Beviszi-e Orbán Viktor a halálos döfést a demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. május. 21. 19:30","title":"Elektrifikáció a flottában? Mutatjuk a számokat és az érveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás folyik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményeiben, amelynek piaci értéke is lehet.","shortLead":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás...","id":"20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"f0823c00-ccf3-4c37-b284-50bbfef7ca4a","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","timestamp":"2025. május. 22. 12:15","title":"A magyar kutatók belecsapnak az üzletbe: a találmányok piacra segítésébe kezd a HUN-REN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","id":"20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c.jpg","index":0,"item":"b9306ea6-a1ca-46f2-a604-6ee9acb9b444","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","timestamp":"2025. május. 22. 07:05","title":"Lelőtték az izraeli nagykövetség két alkalmazottját Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia kutatók egy új molekulacsaláddal álltak elő, ami az előzetes kísérletek alapján hatékonyan képes csökkenteni a tumor méretét.","shortLead":"Francia kutatók egy új molekulacsaláddal álltak elő, ami az előzetes kísérletek alapján hatékonyan képes csökkenteni...","id":"20250523_rakkezeles-daganat-megbetegedes-attet-tumor-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1.jpg","index":0,"item":"7fac988f-ed54-498d-99ec-427be93f8df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_rakkezeles-daganat-megbetegedes-attet-tumor-sejt","timestamp":"2025. május. 23. 09:08","title":"Forradalmasíthatja a rákkezelést egy új molekula, ott segíthet, ahol a kemoterápia hatástalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán úgy látja, 2026 még nyerhető. És ön szerint? Szavazzon!","shortLead":"Persze – ismeri el az elemző – nem biztos, hogy Orbán Viktor átadja a stafétát másnak a Fideszben, mert talán...","id":"20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8e11d4-6aef-4311-ab2b-f396fb7a4995.jpg","index":0,"item":"bc7edf31-73d7-400e-817e-cfb7d939d818","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_torok-gabor-orban-viktor-miniszterelnok-jeloltseg-fidesz-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 23. 11:33","title":"Török Gábor: Orbánnak a saját érdekében lassan el kellene gondolkodnia a miniszterelnök-jelöltség átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]