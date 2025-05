Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","shortLead":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","id":"20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01.jpg","index":0,"item":"983f21f8-3d02-474c-a516-b0129b0a99dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","timestamp":"2025. május. 21. 18:05","title":"Kovács Ákos bt.-je tavaly 282 milliós nyereséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18436f0-fd61-4b6b-8330-aef474efb561","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Még azok sem emlékeznek rá, hogy mióta van kertje a háznak, akik az építése óta ott laknak, de az biztos, hogy a Thurzó utca 5/c-d ház előtt egy igazi kis park van, a lakók nagy örömére. A Budapest100 elkezdte közösséggé kovácsolni a lakókat, akik idén magaságyást is telepítettek, így már kertészkedésre is lehetőségük nyílik, reményeik szerint pedig a jövőben padok telepítésével is kihasználtabbá válhat a házhoz tartozó zöldfelület.","shortLead":"Még azok sem emlékeznek rá, hogy mióta van kertje a háznak, akik az építése óta ott laknak, de az biztos, hogy a Thurzó...","id":"20250522_varosi-zoldfelulet-ujlipotvaros-thurzo-utca-fa-kert-park-budapest-100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e18436f0-fd61-4b6b-8330-aef474efb561.jpg","index":0,"item":"77de8bd5-fd70-4ff1-ba14-e5fb3445fde6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_varosi-zoldfelulet-ujlipotvaros-thurzo-utca-fa-kert-park-budapest-100","timestamp":"2025. május. 22. 17:32","title":"Rózsalugas és 63 éves fa Újlipótváros varázslatos kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","shortLead":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","id":"20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258.jpg","index":0,"item":"1f95379d-608e-4678-866c-d91209057476","keywords":null,"link":"/elet/20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","timestamp":"2025. május. 22. 16:53","title":"Tibi atya is csatlakozott Magyar Péter gyalogtúrájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet láttunk a sokáig fogva tartott iráni rendezőtől és megnéztük az 1920-as évek Brokeback Mountainjét is Paul Mescal és Josh O’Connor főszereplésével. Itt a helyszíni podcast tudósításunk utolsó előtti része.","shortLead":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet...","id":"20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb.jpg","index":0,"item":"db368715-8f15-452b-8951-6fa1e43f2993","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","timestamp":"2025. május. 22. 18:45","title":"Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer Halle Berryvel mozizunk együtt Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás folyik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményeiben, amelynek piaci értéke is lehet.","shortLead":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás...","id":"20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"f0823c00-ccf3-4c37-b284-50bbfef7ca4a","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","timestamp":"2025. május. 22. 12:15","title":"A magyar kutatók belecsapnak az üzletbe: a találmányok piacra segítésébe kezd a HUN-REN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","shortLead":"A 39 éves nő irigylésre méltóan aktív életet élt, mialatt rokkantsági ellátást és busás kártérítést kapott. ","id":"20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3676606c-0d08-4074-a9b6-457ef0a346b4.jpg","index":0,"item":"5bd6cc09-a81b-4953-9a0b-14575ddcdba5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_amerikai-rendor-csalas-betegallomany-karterites-biztositas-kalifornia-westminster","timestamp":"2025. május. 22. 19:09","title":"Egy buli buktatta le az amerikai rendőrt, aki több mint kétszázmilliót zsebelt be úgy, hogy betegnek tettette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","shortLead":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","id":"20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12.jpg","index":0,"item":"fa6c2cf2-a418-4e9d-aee9-6a38e2622049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","timestamp":"2025. május. 22. 10:03","title":"Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]