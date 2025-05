Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","shortLead":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","id":"20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c.jpg","index":0,"item":"fed66e6c-0fdd-4601-829f-879a60d6d32b","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","timestamp":"2025. május. 23. 19:29","title":"Több mint 40 milliót kellene visszafizetnie a volt paksi főjegyzőnek a 63 milliós végkielégítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b39824-79ef-4792-925c-27971bdfd5bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyomásgyakorló szervezetnek nevezett a cenzúrahivatal egy magyar állami támogatásokat is kapó egyesületet, mivel egy transznemű fiatalról szóló filmet is vetítettek. A film készítői meglepődtek.","shortLead":"Nyomásgyakorló szervezetnek nevezett a cenzúrahivatal egy magyar állami támogatásokat is kapó egyesületet, mivel...","id":"20250522_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-listazas-kinedok-fanni-kertje-transznemu-hajlektalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b39824-79ef-4792-925c-27971bdfd5bf.jpg","index":0,"item":"75494bc3-eaa6-41e9-a0f2-0750bdb3d6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-listazas-kinedok-fanni-kertje-transznemu-hajlektalan","timestamp":"2025. május. 22. 15:09","title":"„Olcsó gumicsonttá silányítaná” a Szuverenitásvédelmi Hivatal listázása a furán támadott filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bilincsben elvitt férfi titkára egy kormányzati milliókkal támogatott szervezetnek is.","shortLead":"A bilincsben elvitt férfi titkára egy kormányzati milliókkal támogatott szervezetnek is.","id":"20250523_orsparancsnok-rendor-megfosztottak-magyar-peter-tisza-part-rendezveny-nemzet-hangja-szentendre-albert-nagy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"4c023873-f810-4f20-b022-07dd41ed7461","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_orsparancsnok-rendor-megfosztottak-magyar-peter-tisza-part-rendezveny-nemzet-hangja-szentendre-albert-nagy-akos","timestamp":"2025. május. 23. 07:12","title":"Már nem őrsparancsnok az a rendőr, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá az infravörös fényt, hogy külső áramforrás sem kell hozzá.","shortLead":"Kínai mérnökök speciális nanorészecskével ellátott lágy kontanktlencsét készítettek, ami úgy teszi láthatóvá...","id":"20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d701e406-a00a-463e-b13b-8a6905f6c751.jpg","index":0,"item":"9fef4830-295d-4410-b711-2f7c7a28834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_szuperlatas-kontaktlencse-infravoros-feny","timestamp":"2025. május. 23. 20:03","title":"Szuperlátást ad az embernek az új kínai kontaktlencse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint ez már a sokadik alkalom, hogy az Európai Bizottság károkat okoz az európai gazdaságnak.","id":"20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"4767544a-429b-4ae5-b7fd-13ccf0b3444a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Szijjarto-Peter-Donald-Trump-vamok-brusszel-europai-unio","timestamp":"2025. május. 23. 17:03","title":"Szijjártó Péter a Trump által belengetett újabb vámokról: Brüsszel alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","shortLead":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","id":"20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d.jpg","index":0,"item":"0b40b6d8-a7dc-4c0b-9704-3522fa302b06","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","timestamp":"2025. május. 23. 17:12","title":"A harmadik évadban már nem Gáspár Kata lesz A renitens főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény listázása ellen csak a Kúriához lehet jogorvoslattal fordulni. A Kúria elnöke, Varga Zs. András szerint ezzel túllépték a szakmaiság határát, sőt a politikai befolyásolási törekvések utat találtak a bíróságokhoz.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület állásfoglalása szerint sérti a bíróságok függetlenségét, hogy az átláthatósági törvény...","id":"20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407c3384-05cd-4af2-abd8-d4c568c55bd1.jpg","index":0,"item":"a60e9c9e-26db-4473-ab08-f5007a82e339","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Varga-Zs-Andras-kritika-Magyar-Biroi-Egyesulet","timestamp":"2025. május. 22. 15:45","title":"Varga Zs. András úgy megsértődött a bírók kritikáján, hogy felülvizsgálja együttműködését a Magyar Bírói Egyesülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","shortLead":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","id":"20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423.jpg","index":0,"item":"fa410175-a119-4406-887a-2d12411217b3","keywords":null,"link":"/sport/20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Kiderült, miért jött többször is Budapestre Evander Holyfield veterán bokszlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]