Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt a vége, és a határon túli magyarokat szerinte eláruló és nemrég lemondott Gyurcsány után ideje az árulásban a stafétát átvevő Orbánnak is mennie. A Tisza elnöke a román népnek partnerséget kínált, a magyaroknak pedig emberséges, békés Magyarországot ígért – Európában.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt...","id":"20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b.jpg","index":0,"item":"5b04dd0b-52be-4452-b5a8-e88647ed4f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Magyar Péter Nagyváradról üzent Orbánnak: „A rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4d742d-e8a1-4990-a7df-337c92203a0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések cáfolják azt, hogy elhalaszthatja a Samsung a Galaxy Z Flip FE rajongói változat piacra dobását. Úgy tudják ugyanis, hogy a jóárasytott összecsukható modell már a nyári Unpacked rendezvényen bemutatkozhat, sőt együtt kerülhet a boltokba a Galaxy Z Flip 7-tel és a Galaxy Fold 7-tel.","shortLead":"A legújabb értesülések cáfolják azt, hogy elhalaszthatja a Samsung a Galaxy Z Flip FE rajongói változat piacra dobását...","id":"20250524_samsung-unpacked-galaxy-z-flip-fe-megjelenes-osszecsukhato-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a4d742d-e8a1-4990-a7df-337c92203a0f.jpg","index":0,"item":"8d6eba6d-48ce-4b19-af80-d040efb33501","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_samsung-unpacked-galaxy-z-flip-fe-megjelenes-osszecsukhato-telefon","timestamp":"2025. május. 24. 14:03","title":"Eddig még sosem látott, olcsó telefon jöhet a Samsungtól, ráadásul a vártnál korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 25. 11:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és beszélgetni a vidéki emberekkel”. ","shortLead":"A színész csak a finisre ért oda, amit azért is sajnál, mert „vidéki gyerekként nagyon szereti a vidéket járni és...","id":"20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"85ac8498-e498-41d1-ba14-0c639ed63e65","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Nagy-Ervin-Magyar-Peter-gyalogtura-Nagyvarad","timestamp":"2025. május. 25. 16:37","title":"„Valakinek dolgozni is kell” – Nagy Ervin ezért nem gyalogolt Magyar Péterrel a Nagyváradig tartó túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e82e93a-052c-4446-a808-ed0e689bee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone egyik legügyesebb trükkjével vetekedhet majd az az új androidos funkció, amelyet egyelőre csendben fejleszt a Google. Egy intelligens megjelenési módról van szó.","shortLead":"Az iPhone egyik legügyesebb trükkjével vetekedhet majd az az új androidos funkció, amelyet egyelőre csendben fejleszt...","id":"20250524_keszenlet-mod-android-ios-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e82e93a-052c-4446-a808-ed0e689bee56.jpg","index":0,"item":"7d73d5e8-7a83-48d2-9212-30d22df4aaa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_keszenlet-mod-android-ios-iphone","timestamp":"2025. május. 24. 12:03","title":"Irigyelt különleges mód jön az androidos telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a kormány újabb válasza az áremelkedésre.","shortLead":"Itt a kormány újabb válasza az áremelkedésre.","id":"20250526_30-ezer-forintos-utalvanyt-kapnak-a-nyugdijasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf.jpg","index":0,"item":"e97d8cde-5331-4596-8fa6-02bc6e7e3939","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_30-ezer-forintos-utalvanyt-kapnak-a-nyugdijasok-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"30 ezer forintos utalványt kap minden nyugdíjas, a kormány szerint „az indokolatlan áremelések ellen” lépnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","id":"20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5.jpg","index":0,"item":"446324e1-af2f-43ca-82cd-f63a5e42e711","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. május. 26. 06:41","title":"Magyarországon a valaha készült legdurvább gyorsulású Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]