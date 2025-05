Nem sikerült jól 2024 Hosszú Katinka cégeinek. Az idén év elején visszavonult úszóklasszis egy fő társaság tulajdonlásával három céget működtet, ebből kettő bukással zárt, egy minimális nyereséget termelt, és összességében a zászlóshajó vállalkozás is mínuszos volt az éves céges beszámolók szerint.

Ami nem meglepő, az az Iron Corporation Kft. teljesítménye. Ezt a céget Hosszú még 2013-ban, akkor friss férjével, Shane Tusuppal alapította úszóiskolájának. A pár 2019-ben vált el, a társaság egyszemélyes tulajdonosa 2022. május 17-től Hosszú fő cége, a Katinka & Co. Kft..

Az Iron Corporation a 2023-as nulla forintos árbevétel után tavaly is csak 280 ezer forintot termelt. 2021-ben is csak 32 ezer forint folyt be, azt megelőzően még szabad szemmel észrevehető összegeket regisztráltak, még a válás után is. 2020-ban ötmilliót, azelőtt pedig közel 17 milliót, bár már ezekben az években is veszteségesen működött a társaság.

2024-re visszatérve: egyéb bevételekből 1 millió forint folyt be a 2023-as 1,1 millió után. A társaságnak dolgozója nincs, így személyi ráfordítása sem volt. Az üzemi tevékenység eredménye a 2023-as 675 ezer forintos mínusz után tavaly 131 ezres mínuszra javult, az adózott eredmény pedig 2,5 milliós bukásról másfél milliós bukásra.

Hosszú Katinka egykori éttermében, a Koool-ban

Hosszú éttermi vállalkozása, a HK SUPERFOOD Kft. is nehéz évet élt meg tavaly. Étterme, a Szent István körúton működött Koool áprilisban bezárt, közlésük szerint azért, mert „a minőség romlásával járt volna a Koool továbbhaladása a jelenlegi gazdasági helyzetben”, és ez nem lett volna etikus a vendégekkel. Szóval nem meglepő, hogy itt is ráfizetéses működésről számoltak be: az üzlet 2023-hoz képest tavaly 11-ről 3 fősre építette le a dolgozói állományát, 70 milliósról 320 ezresre húzta le a tárgyi eszközöket, az értékesítés nettó árbevétele 163 millióról 41 millióra csökkent, az anyagi bukás pedig 19 milliósról 53 milliósra nőtt.

Hosszúék 2019-ben, egy ciprusi társasággal közösen alapított Iron International Kft.-jének 2024-ben zsinórban a harmadik éve nem volt árbevétele, de hát dolgozója és valódi tevékenysége sem. A 2022-es 15, majd egy évvel későbbi 5 milliós bukás után a cég tavaly mégis 1,1 milliós nyereséget termelt, ami annak tudható be, hogy a pénzügyi műveletek bevételei megtízszereződtek. Mondjuk alacsony bázisról, 357 ezerről 3,8 millióra.

Mindezek alapján már sejthető, hogy a három cég tulajdonosa, a már pr-t és kommunikációt mint főtevékenységet űző Katinka & Co. Kft. sem zárt jó évet. Az még pozitívum, hogy az értékesítés nettó árbevétele tulajdonképpen egyenletes maradt, a 2023-as közel 71 millió után közel 70 millió lett, ami elsősorban marketing, reklám, szereplő munkadíj és az úszó iskola által realizált bevételek összege a céges beszámoló kiegészítő melléklete szerint. Az is jó hír, hogy az 50 milliós rövid lejáratú adósságállományából 42 milliót törlesztett.

De közben az egyéb bevételek két évvel ezelőtti 12 milliója tavaly megfeleződött. Az anyag- és személy jellegű ráfordítások is nőttek, de nem olyan mértékben, mint az egyéb ráfordítások, melyek 3,5 millióról egy év alatt 72,5-re ugrottak. Az üzemi tevékenység így közel 14 milliós pluszból közel 80 milliós mínuszba váltott, ami meg is látszik a profit színeváltozásán: a 2023-as 9,5 milliós nyereség után tavaly 73 milliós veszteség jött össze.

Ezzel együtt a cégvezetés a május 15-i alapítói megbeszélésen 44 millió forint osztalékot hagyott jóvá.