[{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","shortLead":"A lap egy céges csoportképen, illetve a közösségi médiában találta meg a nagyváradi ellentüntetőket.","id":"20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"f06a85e8-636e-4063-95fc-3b5b452d5923","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_viastein-dolgozo-magyar-peter-nagyvaradi-ellentuntetok","timestamp":"2025. május. 27. 19:16","title":"Nyolc embert azonosított Magyar Péter nagyváradi ellentüntetői között Viastein-dolgozóként a 444","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője úgy tudja, hogy újabb krimit ír a párt nemrég lemondott elnöke.","id":"20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793ec5a-59c5-4fee-8d38-48dec9b75eb1.jpg","index":0,"item":"46e5a1fa-c8fd-4dd3-ab85-2ecb1042be21","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyurcsany-Ferenc-dk-dobrev-klara-demokratikus-koalicio-krimi-regeny","timestamp":"2025. május. 27. 22:07","title":"Gyurcsány Ferenc fikciót ír az elefántcsonttoronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c740927e-3859-4495-9442-09921420539e","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai mellé vagy a helyére érkezik?","shortLead":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai...","id":"20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c740927e-3859-4495-9442-09921420539e.jpg","index":0,"item":"0a16f432-91c0-4cd4-8e63-02fbe34f9940","keywords":null,"link":"/sport/20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","timestamp":"2025. május. 27. 16:51","title":"Mi lesz Szoboszlai Dominik sorsa a Liverpoolnál, ha a nyakára hoznak egy 150 milliós német zsenit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel, ehhez képest a csapat a hétvégén az NB I.-ből is kiesett. A fehérvári foci nem politikai ellentét miatt zuhant össze: amikor 2020 körül kiderült, hogy nem a BL a következő lépcsőfok, hanem az, hogy a Ferencvárost visszaelőzzék, a tulajdonosnak, a szponzoroknak és a stábnak is eltűnt a motivációja.","shortLead":"A NER egyik első nagy fociprojektje az volt, hogy a Videotont nemzetközi szinten elismert csapattá fejlesszék fel...","id":"20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"cfb3b14f-5c7e-483b-ae31-1296ca0cb4af","keywords":null,"link":"/360/20250527_Fehervar-videoton-kieses-foci-ner-sport-labdarugas-garancsi","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Csúfos szétesés lett a NER sikerprojektjéből – hogyan bukott a Fehérvár egy rakás pénzzel a másodosztályig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Földes Márton","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kezdi úgy gondolni, hogy Putyin nem is akar igazán békét, és kifejtette, hogy ez nem tetszik neki, mire a Kreml diszkréten kilátásba helyezte a harmadik világháborút. Közben Oroszország 50 ezer fős erőt vont össze a határ mentén az ukrán vádak szerint, és éjjel masszív dróntámadást indítottak egymás ellen a felek. Zelenszkij szerint Moszkva miatt nem haladnak a tárgyalások, ezért háromoldalú egyeztetést javasol.","shortLead":"Az amerikai elnök kezdi úgy gondolni, hogy Putyin nem is akar igazán békét, és kifejtette, hogy ez nem tetszik neki...","id":"20250528_Trump-beiktatasa-ota-nem-latott-csucspontra-jutott-az-ukrajnai-haboru-es-az-eszkalacio-veszelye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"5d7a5e90-7bec-4323-acc7-c9f0e3939b54","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Trump-beiktatasa-ota-nem-latott-csucspontra-jutott-az-ukrajnai-haboru-es-az-eszkalacio-veszelye","timestamp":"2025. május. 28. 12:43","title":"Trump beiktatása óta nem látott csúcspontra jutott az ukrajnai háború és az eszkaláció veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","shortLead":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","id":"20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6.jpg","index":0,"item":"cf86ca7e-b6a5-4c06-b46d-c000314e2f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","timestamp":"2025. május. 27. 12:24","title":"A kormánymédia szerint szabotázs, ha valaki máshogy szavaz, mint amit Orbán Viktor mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]