[{"available":true,"c_guid":"bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti szimpátiájukat nem rejtegető előadókat igazolt a TV2. Az új évadban nem lesz ott a műsor eddigi állandó műsorvezetője, Till Attila sem.","shortLead":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti...","id":"20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7.jpg","index":0,"item":"36a9c354-e580-4586-8373-3fb8164c47ad","keywords":null,"link":"/elet/20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","timestamp":"2025. június. 02. 20:31","title":"Tóth Gabi és Curtis került Caramel és Marsalkó Dávid helyére a Megasztár zsűrijében, távozik Tilla is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. Mit kellene tennie Amerikának Ukrajnáért? Donald Trumpnak fogalma sincs, miként járjon el Kínával. Üresjáratban fut az USA Irán-politikája. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. Mit kellene tennie...","id":"20250602_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"a4699cbd-dd1b-495a-aab3-494695e29251","keywords":null,"link":"/360/20250602_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 02. 10:49","title":"Putyin Pearl Harbora – nyugati lapok az orosz bombázók elleni ukrán dróntámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","shortLead":"A 65 éves tanár gyógyszereket és alkoholt fogyasztott.","id":"20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2f9a977-8237-40cb-84b5-bc893e1f8aaf.jpg","index":0,"item":"3eb48ab5-cce8-48d8-b814-a61b6be9164e","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-giorgia-meloni-stefano-addeo-ongyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. június. 02. 19:36","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg az olasz tanár, aki Meloni lányának halálát kívánta a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán kutatók. A kísérlettel alátámasztott eredményeik ígéretes lehetőségeket nyithatnak meg.","shortLead":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán...","id":"20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1.jpg","index":0,"item":"242154e8-4765-4772-a061-3915ddf5a357","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"Egyszerű hanghullámokkal ki- és bekapcsolhatók lehetnek gének, ez akár a fogyásban is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","shortLead":"A tárcavezető 47 millió forintot vett fel a nyereség terhére.","id":"20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"4dc423bf-6256-4b4c-bb17-a638cdf0924d","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_batidai-vadaszkastely-rekordnyereseg-rekordbevetel-lazar-janos-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 16:13","title":"Rekordévet zárt tavaly Lázár Jánosék batidai vadászkastélya, de csak a miniszter kapott osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5159e82c-612e-48b2-a599-493654d743a7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legújabb Bentley Bentayga Speed, amelynek a végsebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"Megérkezett a legújabb Bentley Bentayga Speed, amelynek a végsebessége bőven meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250603_bukta-a-V12-t-de-erosebb-v8-at-kapott-a-bentley-bentayga-speed-legdurvabb-SUV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5159e82c-612e-48b2-a599-493654d743a7.jpg","index":0,"item":"fd6ad3ad-e20f-45fa-9aae-e665df0e0145","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_bukta-a-V12-t-de-erosebb-v8-at-kapott-a-bentley-bentayga-speed-legdurvabb-SUV","timestamp":"2025. június. 03. 07:59","title":"Bukta a V12-t, de erősebb V8-at kapott a Bentley legdurvább SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109500a0-0d58-4ab2-84bb-4a8f6b7d0a92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SZBU állítja, az ügynökei helyeztek el aknákat a híd pilléreinél.","shortLead":"Az SZBU állítja, az ügynökei helyeztek el aknákat a híd pilléreinél.","id":"20250603_oroszorszag-ukrajna-krimi-hid-robbantas-szbu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/109500a0-0d58-4ab2-84bb-4a8f6b7d0a92.jpg","index":0,"item":"4f31e5f2-0048-402a-8535-965fbd8e758a","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_oroszorszag-ukrajna-krimi-hid-robbantas-szbu-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 14:27","title":"Robbanások rongálták meg a Krími hidat, az ukránok közölték, hogy ők hajtották végre az akciót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]