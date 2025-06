Csúnyán túltermelte magát a Szegeden gyárat építő BYD

A kínai BYD, a világ egyik legnagyobb elektromosautó-gyártója több gyárában is jelentős termeléscsökkentést hajtott végre – értesült több névtelenséget kérő forrásból a Reuters. Az intézkedések részeként a vállalat megszüntette az éjszakai műszakokat, és egyes üzemekben legalább harmadával csökkentette a gyártási kapacitást. A források szerint a gyártó legalább négy üzemében vezette be a szigorításokat, és egyes új gyártósorok telepítésének terveit is felfüggesztette.

Az intézkedések különösen meglepőek annak fényében, hogy a BYD ambiciózus célokat tűzött ki maga elé: a tavaly értékesített 4,27 millió jármű után idén már 5,5 millió eladását tervezi, ami közel 30%-os növekedést jelentene.

Bár a BYD nem erősítette meg a Reuters értesüléseit,

a hivatalos és félhivatalos adatok is a termelés visszafogására utalnak.

A Kínai Autógyártók Szövetségének legfrissebb adatai szerint a BYD termelésének növekedési üteme jelentősen lelassult: áprilisban éves szinten 13%-kal, májusban pedig mindössze 0,2%-kal nőtt a kibocsátás. Ez a leglassabb ütem 2024 februárja óta, amikor a kínai holdújévi ünnepek miatt állt le az iparág.

Míg az előző években a második negyedévek a termelés felfutásáról szóltak, az idei trend fordulatot vett: a vállalat áprilisi és májusi átlagos kibocsátása 29%-kal maradt el a 2024 utolsó negyedévében mért szinttől.

BYD Dolphin Surf László Ferenc

A Kínai Autókereskedők Szövetségének májusi felmérése szerint

a BYD márkakereskedéseinél az átlagos készletszint 3,21 hónapnyi volt – ez a legmagasabb érték az összes autómárka között. Az iparági átlag mindössze 1,38 hónapot tett ki.

A túltermelésre reagálva a Kínai Autókereskedők Kereskedelmi Kamarája június elején nyíltan felszólította az autógyártókat, hogy ne zúdítsanak túl sok járművet a kereskedőkre, és termelésüket igazítsák a tényleges eladásokhoz. A szervezet szerint a folyamatos árverseny veszélyezteti a vállalatok pénzügyi stabilitását, és jelentősen rontja a profitabilitást.

A BYD szegedi gyárában a tervek szerint az év végén indul a termelés.