Akkuhulladékot is kezelő cégbe vásárolta be magát az Alteo

Az óriáskígyónak is meg kell emésztenie a zsákmányt, mielőtt tovább siklik

– jellemezte ifjabb Chikán Attila Alteo-vezér még tavasszal cége befektetési fórumán azt az akvizíciót, ami a héten vált véglegessé: az Alteo Nyrt. megvásárolta az Éltex Kft.-t.

Az energiaágazatban komoly megújuló és nem megújuló kapacitásokkal, illetve kiemelkedő energiatermelés-menedzsment kompetenciákkal jelen lévő Alteo a többek között elektronikus és veszélyes hulladékok feldolgozásával foglalkozó, idén 36 éves Éltex-szel a hazai hulladékfeldolgozó ágazat meghatározó szereplőjévé is válik.

A vezérigazgató fent idézett megjegyzésével ugyan csak azt kommentálta, hogy miért nem lesz része egyelőre az Alteo ambiciózus határokon túli regionális terjeszkedésének a hulladékkezelés, de a megjegyzés más értelemben is találó.

A tavaly 27 milliárd forintos árbevétel mellett 855 milliós profitot termelő Éltex saját bevallása szerint az ágazat legnagyobb foglalkoztatója. A cégadatbázis alapján több mint 650 saját alkalmazottjuk van, amivel holnapjuk szerint több mint 500 céget szolgálnak ki. Ezek között a cégek között pedig megtalálhatók a legnagyobb hazai akkugyárak is, például többek között a gödi Samsung-gyár.

Vagyis a fenntarthatóság melletti elkötelezettségét sokszor hangsúlyozó, stratégiájában a körforgásos gazdaság területén is vezető szerepet célzó Alteo az akvizícióval egy gyakran környezetvédelmi kihívásokkal terhelt ágazatba is beszáll. Az Éltex működésével kapcsolatban is felmerültek korábban szabálytalanságok, tavaly például egy a Salgó-patakot ért szennyezéssel hozták összefüggésbe a céget, bár ezt visszautasították.

Az akkuhulladék-feldolgozás az Alteóban az elmúlt években többségi tulajdoni hányadot szerző – tavaly Jellinek Dánielt is kivásároló –, és közel 50 százalékos tulajdonos Mol Nyrt. horizontján is ott van.

A tavaly 10,2 milliárdos profitot elérő Alteo tulajdonosai között a Mol-on kívül ott van a Tiborcz István miniszterelnöki vő Diófa Alapkezelő Zrt.-je által kezelt Főnix Magántőkealap is, de Tiborcz neve felmerült az Éltex eddigi tulajdonosa, a cég alapítóinak maradék részesedését tavaly felvásárló, Global Refuse Holdinggal kapcsolatban is, miután annak cégcsoportjával azonos címen szerepel, bár a BDPST Group szerint nincs tulajdonosi érdekeltsége benne.