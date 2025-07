Lázár: Ez a MÁV történetének egyik legnehezebb napja

„A mai a MÁV történetének egyik legnehezebb napja, soha nem látott vihar tarolta le Magyarország nyugati, majd keleti részét” – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a MÁV–Volán-csoport Havária Központjából hétfőn. – „Jelen pillanatban Magyarországon nincs olyan vasúti fővonal, amelyet kár ne ért volna” – tette hozzá.

A vasúti közlekedést és a ferihegyi repülőteret is megbénította az országon átvonuló vihar – élő közvetítés A viharos szél felsővezetékeket szakított le, fákat döntött a sínekre, a repülőtéren pedig konténereket kapott fel.

Elsősorban fák dőltek a vasúti pályára, leszakítva a felsővezetékeket. A közlekedés helyreállítása napokat is igénybe vehet – mondta. Ennek a menetrendje, hogy először a fővonali akadályokat hárítják el, miközben az összes szabad autóbuszt mozgósították, jelenleg 200 busz segíti a közlekedést az országban.

Egy klasszikust is idézett, azt mondta, senkit nem hagynak az út szélén, mindenkit el fognak szállítani, de türelmet kér. Azt is hozzátette: a politikustársaimtól és a közélet résztvevőitől fegyverszünetet kérek és javaslok, tekintettel arra, hogy most arra van szükség, hogy mindenki támogassa a MÁV-nál és Volánnál dolgozókat.

