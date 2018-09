„Élete minden másodperce provokáció volt a hatalom szemében. Ha az utcán sétált, már az is inzultálta a fennálló rendet” – írta Najmányi László Baksa-Soós Jánosról. Az énekes-költő-képzőművész nem is tudott Magyarországon maradni, Németországba (akkor még NSZK-ba) disszidált 1971-ben, azóta is ott él és alkot Január Herceg néven.

A KEX zenekar 1969-ben alakult, és főleg az értelmiségiek körében volt népszerű. Bár csak két évig működött, mégis óriási hatást gyakorolt a magyar rockzenére. Baksa-Soósék hatása érződött többek között a Bizottság, a Neoprimitív vagy az Európa Kiadó előadásmódján, de sokszor hivatkozik rá (és énekli egyes dalait) Hobó is, a 30Y dalt is írt róla. És egy Kex-koncert szünetében lépett először színpadra Cseh Tamás is.

Baksa 2007-ben úgy emlékezett vissza a zenekar körüli masszív rajongótáborra, hogy a közönségük tulajdonképpen egy nagy baráti társaság volt. ”Egy húr, egy szív, egy lélek. Én tulajdonképpen csak egy szócsőként szerepeltem. Az egész csak egy gyerekvicc volt. Egy 18-21 éves fiataltól nem lehet elvárni, hogy egy világképet adjon, inkább csak egy magatartásfélét. A tehetség megnyilvánulása volt ez, hogy a szakmában vagyok, és értek hozzá.”

„Piros nadrágban, fehér trikóban, tornacipőben ugráló bohóc, szalmahajú harlekinó, nyegle bajszú paprikajancsi, belvárosi Don Quijote” – írta la Sebők János. Az általa sokszor provokatív performanszokkal felturbózott KEX-koncertekre a rajongók úgy jártak, mintha templomba mennének.

Szokatlan szókimondásuk, szabadságuk természetesen gyorsan felkeltette a hatóságok figyelmét. Baksát sokszor meg is verték a rendőrök. Mint mondta, általában egy-egy verés után leporolta a kabátját, és mondott egy vicceset, hogy „na azért nem volt olyan rossz”.

Úgy véli, nem csak őt üldözték el az országból, az emberek egymást gyűlölték. „Itt mindig dühöngés ment. Ha bemondtál egy nevet, mindjárt valakinek kigyulladt a feje, és elkezdett őrjöngeni.”

Lemezük természetesen nem jelenhetett meg, mindössze egyetlen kislemezt rögzítettek (Elszállt egy hajó a szélben / Család) és négy számukat vette fel a rádió. Szerepeltek viszont Mészáros Márta Szép leányok, ne sírjatok című filmjében.