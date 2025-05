Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján második WhisperTon cége 10 millió forinttal növelte adózott eredményét az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján második WhisperTon cége 10 millió forinttal növelte adózott eredményét az egy évvel...","id":"20250526_whisperton-strenner-antal-tiktok-beszamolo-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2.jpg","index":0,"item":"680272bf-fa8a-4b13-b67a-8505ee7fc82c","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_whisperton-strenner-antal-tiktok-beszamolo-eredmeny-profit","timestamp":"2025. május. 26. 17:11","title":"Eddigi legjobb évét zárta WhisperTon, cége 30 milliós profitot termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","shortLead":"Több mint 670 milliárd forintos kiadáscsökkenést várnak a lépéstől. ","id":"20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f615ee0-7a26-44ae-a329-760842ffaaae.jpg","index":0,"item":"1a3d18e2-498a-42c8-8503-76c501cf99cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Sporolasba-kezd-a-Volvo-3000-allasnak-intenek-bucsut","timestamp":"2025. május. 26. 15:39","title":"Spórolásba kezd a Volvo: 3000 dolgozónak intenek búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vajon ki az, akinek Ukrajna fontosabb, mint Magyarország?","shortLead":"Vajon ki az, akinek Ukrajna fontosabb, mint Magyarország?","id":"20250527_Harcosok-Klubja-Amarone-kft-kozvelemeny-kutatas-Magyar-Peter-Orban-Viktor-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"44064202-ab14-47d7-876a-18497a84145b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Harcosok-Klubja-Amarone-kft-kozvelemeny-kutatas-Magyar-Peter-Orban-Viktor-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 27. 16:04","title":"Már a Harcosok Klubjáról tudakozódik a közvélemény-kutató, amelyik a Fidesznek fontos ügyeket méri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb66c9-9631-4656-9f86-1fdebfb7e370","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A B+N Referencia Zrt. eredménye 14,5 milliárd forint volt tavaly, a tulajdonosok ennek harmadát ki is vették a cégből.","shortLead":"A B+N Referencia Zrt. eredménye 14,5 milliárd forint volt tavaly, a tulajdonosok ennek harmadát ki is vették a cégből.","id":"20250526_B--N-Referencia-Zrt-takaritas-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek-takaritas-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79bb66c9-9631-4656-9f86-1fdebfb7e370.jpg","index":0,"item":"65e41864-8cef-41bf-ae68-372e872ebb4b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_B--N-Referencia-Zrt-takaritas-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek-takaritas-MAV","timestamp":"2025. május. 26. 17:00","title":"5 milliárdos osztalékot fizet a NER kedvenc takarítócége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","id":"20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"5b5669a8-724a-46ac-b12d-84ecc84e853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","timestamp":"2025. május. 26. 20:32","title":"NGM: Budapestnek be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz szerint Ukrajna most már támadhatja az összes olyan oroszországi katonai célpontot, amit elér.","shortLead":"Friedrich Merz szerint Ukrajna most már támadhatja az összes olyan oroszországi katonai célpontot, amit elér.","id":"20250526_merz-oroszorszag-ukrajna-nyugati-fegyverek-celpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"95d1d751-a2b6-4311-af36-5170b1a9e264","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_merz-oroszorszag-ukrajna-nyugati-fegyverek-celpont","timestamp":"2025. május. 26. 16:01","title":"Merz: Már nem korlátozzák az ukránokat, hol csapjanak le az oroszokra a nyugati fegyverekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","shortLead":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","id":"20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c.jpg","index":0,"item":"a58f301d-1f3f-4e1d-beec-377914e1d43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","timestamp":"2025. május. 26. 12:04","title":"Egy forint bevétel nélkül zárta első évét Varga Judit és Windisch László közös asztalos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]