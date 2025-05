Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","shortLead":"Kétféle búcsúzó szériával és 441 lóerős csúcsteljesítménnyel búcsúzik a Toyota GR Supra.","id":"20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d32542-37a6-4d5c-b3ad-920f9f4c0900.jpg","index":0,"item":"5fedbdc0-6295-4204-ab60-a52ce12db1bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_vege-a-dalnak-stilusosan-int-bucsut-a-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. május. 27. 07:59","title":"Vége a dalnak: stílusosan int búcsút a Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és a gyengélkedő forint erre nem nyit teret.","shortLead":"Az alapkamat marad 6,5 százalék. A gyengélkedő gazdaságra ráférne a kamatcsökkentés, de a magas infláció és...","id":"20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"9d0e319f-96e8-4c07-9a3b-2153b28e96b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_Granitszilardsagu-a-Varga-Mihaly-fele-alapkamat","timestamp":"2025. május. 27. 14:13","title":"Gránitszilárdságú a Varga Mihály-féle alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit.","shortLead":"A párt szeretné támogatni az ország új vezetését abban, hogy helyrehozzák a múlt hibáit.","id":"20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e76f060d-529e-467c-b293-b238445bb23d.jpg","index":0,"item":"73d6fdb0-e173-4b8d-b12b-1de5b66e375d","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_kelemen-hunor-rmdsz-uj-roman-kormany","timestamp":"2025. május. 26. 14:52","title":"„Nem fogunk elfutni a felelősség elől, ránk lehet számítani!” – Kelemen Hunor bejelentette: az RMDSZ segíteni fogja Románia új kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég ügyvezetője azt mondta, elhatárolódnak attól, hogy őket aktuálpolitikai eseményekkel összefüggésbe hozzák.","shortLead":"Magyar Péter vasárnap arról posztolt, hogy a nagyváradi beszédét a Viastein munkásai próbálták megzavarni. A cég...","id":"20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25827134-3990-4eeb-a954-fa490ed9192c.jpg","index":0,"item":"2d066d93-7e29-4589-bf84-20f4c93a663e","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_viastein-dolgozo-ellentunteto-nagyvarad-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 26. 15:17","title":"Viastein: nem tudnak arról, hogy a dolgozóik lettek volna a Magyar Péter ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium reagált Karácsony Gergely bejelentésére, hogy jogvédelmet kérnek.","id":"20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"5b5669a8-724a-46ac-b12d-84ecc84e853c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_ngm-budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-jogvedelem","timestamp":"2025. május. 26. 20:32","title":"NGM: Budapestnek be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is szidja a koncertjein.","shortLead":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is...","id":"20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e.jpg","index":0,"item":"7edf5a31-cbf1-4d27-a368-02b856e8ee09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","timestamp":"2025. május. 27. 18:00","title":"FankaDeli a BSW után Pogány Induló koncertjét is betiltaná Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti Skoda Elroq RS hazai indulóára meghaladja a 23 millió forintot.","id":"20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad145c0-4f08-4cec-ae48-7d77506deda5.jpg","index":0,"item":"446324e1-af2f-43ca-82cd-f63a5e42e711","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_magyarorszagon-a-valaha-keszult-legdurvabb-gyorsulasu-skoda-elroq-rs","timestamp":"2025. május. 26. 06:41","title":"Magyarországon a valaha készült legdurvább gyorsulású Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]