Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy friss tanulmány szerint Magyarországon az extrém hőmérsékleti események jelentik a legfőbb egészségi kockázatot, a betegek, az idősek és a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint Magyarországon az extrém hőmérsékleti események jelentik a legfőbb egészségi kockázatot...","id":"20180930_Klimavaltozas_naponta_15_szazalekkal_tobb_magyar_hal_meg_a_hohullamok_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b0c421-df3c-4c37-8a30-dd40068abc9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Klimavaltozas_naponta_15_szazalekkal_tobb_magyar_hal_meg_a_hohullamok_idejen","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:08","title":"Klímaváltozás: naponta 15 százalékkal több magyar hal meg a hőhullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény enyhítéséért vívott harcban.","shortLead":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény...","id":"20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c45a86-2d70-44ea-9ba7-4853d9520f18","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","timestamp":"2018. október. 01. 10:45","title":"Emma Watson nyílt levelet írt a nőnek, akitől megtagadták az abortuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","shortLead":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","id":"20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7976ec-2792-48c0-b696-f223a5d1da92","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:59","title":"Az Instagramon válaszolt Ronaldo az erőszakvádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","shortLead":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","id":"20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badd164c-e602-4e93-8547-96250ebfe6dc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 02:00","title":"Kigyulladt egy gépkocsi Mártélyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","shortLead":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","id":"20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30108e7c-cdd6-401c-85e7-36208ea5c926","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","timestamp":"2018. október. 01. 19:06","title":"Kim Dzsong Un és Donald Trump is esélyes az idei Nobel-békedíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","shortLead":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","id":"20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423c799a-060a-46a5-9677-dde8aebce694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","timestamp":"2018. október. 01. 22:01","title":"Kevesebb dohányt szív az ember, de közben járványszerűen terjed az elektromos cigi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja eltüntetni - mutat rá Alain de Botton író-filozófus A hírek című könyvében.","shortLead":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja...","id":"20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ef3849-a3be-48cf-a15a-dc71a86fe6f8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:15","title":"Lehet-e bármi hasznunk abból, ha hírességeket istenítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]