[{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult. Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart.","shortLead":"Ukrajna kiutasította a beregszászi magyar konzult, erre válaszul Magyarország kiutasít egy itt dolgozó konzult...","id":"20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ae03a6-d144-4ee7-b879-e42c78fd89ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Magyarorszag_is_kiutasit_egy_ukran_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 12:45","title":"Ukrán konfliktus: Szijjártóék is kiutasítanak egy konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor az érkező helikopter egyszer csak a földnek vágódott.","shortLead":"Az Új-Mexikóban történt eset szerencsére nem végződött tragédiával, de a szemtanúkban alighanem meghűlt a vér, amikor...","id":"20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b043451-facd-44fe-b1c3-237e2e6dc438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db40b7-507a-49ea-8f91-09b31cc586be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_landolas_kenyszerleszallas_pilota_mentohelikopter_uj_mexiko","timestamp":"2018. október. 04. 14:51","title":"Elkapkodhatta a landolást a pilóta, a földről pattant vissza a mentőhelikopter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong Baknak már utódját is börtönbe vágták, szintén korrupció miatt. ","shortLead":"A vád szerint 8,3 milliárd forintnak megfelelő vont tüntetett el, de hatalmával is szívesen visszaélt. Már Ri Mjong...","id":"20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acad40ae-acc2-46a1-af01-ae4920ffd0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5473cc-3b81-43c6-96f5-b59104cb4104","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_15_ev_bortont_kapott_korrupcio_miatt_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"15 év börtönt kapott korrupció miatt a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó üzemmódba kapcsolták az eszközt. Október 10-én kiderül, maradt-e még benne elég üzemanyag.","shortLead":"Újab probléma lépett fel az emberiséget értékes ismeretekkel gyarapító Kepler űrtávcsőnél, ezért a kutatók inkább alvó...","id":"20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd07f1e-6c24-441d-a66a-fa8c6174874b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_kepler_urtavcso_hibernalas","timestamp":"2018. október. 03. 19:03","title":"Baj van a NASA legfontosabb űrtávcsövével, újra el kellett altatni a Keplert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc92fd-6467-40bc-8124-797c69b7ce44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a50a2d-2bb6-475c-987a-7732281c4130","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Marabu_FekNyuz_A_megvesztegethetetlen","timestamp":"2018. október. 03. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: A megvesztegethetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd forintért.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd...","id":"20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a943b48-28d6-4082-91da-055d17e19825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","timestamp":"2018. október. 04. 10:49","title":"Vészhelyzet esetén Mészáros Lőrinc építményéből irányíthatják majd a Paksi Atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck daganatos megbetegedésben szenved, Facebook-csoportban gyűltek össze, hogy kitalálják, hogyan segíthetnének.","shortLead":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck...","id":"20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25353af2-fd6a-4807-817a-6f92547c724e","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","timestamp":"2018. október. 03. 16:56","title":"Ötven volt diákja énekelt a rákbeteg kórusvezetőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi Európa-liga-összecsapás, amelyet Orbán is a helyszínről nézett, egészen a 70. percig 0-0-ra állt, akkor megtörte a Chelsea a Vidi ellenállását. ","shortLead":"Ráadásul bombaerős csapat elleni csatát vívott a fehérvári gárda az angol fővárosban. A Chelsea-Vidi...","id":"20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d949869-b559-431c-a46e-5788b91c292d","keywords":null,"link":"/sport/20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","timestamp":"2018. október. 04. 21:01","title":"Világsztárok ellen küzdött Londonban a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]