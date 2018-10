Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg fegyverrendszere egy közepes méretű kibertámadást sem bírna ki. A hackerek a drónok, rakéták irányítását is könnyen át tudnák venni.","shortLead":"Az amerikai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal legfrissebb jelentése alapján úgy tűnik, az amerikai hadsereg...","id":"20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbae6e00-04ac-41dd-baa9-a5665e4a8f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9a3512-83ca-483a-844d-91ad6b47eee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_amerikai_hadsereg_kiberbiztonsag_kibervedelem_hackertamadas","timestamp":"2018. október. 10. 20:03","title":"9 másodperc alatt feltörték az amerikai hadsereg egyik fegyverrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","shortLead":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","id":"20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302c432-d873-4b9b-8d02-70676983a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","timestamp":"2018. október. 10. 17:35","title":"Kiderült, háromszor forgatott az orosz propagandatévé az MTVA székházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","shortLead":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","id":"20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf921d64-e906-485c-a115-9b8569e89760","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","timestamp":"2018. október. 11. 18:42","title":"Óriási vihar érheti el Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","shortLead":"Az amerikai rapper az Ovális Irodában vendégeskedett Donald Trump elnöknél.\r

","id":"20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176c39-d26f-405b-80c1-5784766a4bb7","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_kanye_west_rapper_donald_trump_feher_haz_ovalis_iroda","timestamp":"2018. október. 12. 06:35","title":"Egészen bizarr beszédet nyomott le Kanye West a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést javasol: a népegészségügyre felügyelő szervezet szerint a szoláriumok a mesterséges UV sugárzással óriási egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért be kellene tiltani a barnító szalonokat.","shortLead":"A tekintélyes „Agence nationale de sécurité sanitaire” (ANSAS) most közzétett jelentésében radikális intézkedést...","id":"20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ed30-f57d-4352-97d2-a930c00330bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_A_szolarium_eletveszelyes_be_kellene_tiltani__mondjak_a_francia_nepegeszsegugyiek","timestamp":"2018. október. 11. 12:18","title":"A szolárium életveszélyes, be kellene tiltani – mondják a francia népegészségügyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások a legolcsóbbak, míg a megújuló energiás fűtésrendszerekkel bíró, jellemzően új építésű ingatlanok a legdrágábbak. A cirkót még mindig gyakran keresik, de van, ahol már hátránynak számít.","shortLead":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások...","id":"20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c822557-0120-43d8-9578-39c4f0ac1243","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","timestamp":"2018. október. 10. 11:18","title":"Már nem a cirkó a legkeresettebb a felső kategóriában- óriási árkülönbséget generálnak a fűtési módok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren...","id":"20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37a8b3-732e-4500-8077-f4e82cada18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","timestamp":"2018. október. 10. 15:23","title":"Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt...","id":"20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1804e39-b25e-4958-866c-711d69190c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04c13d-457f-44d5-9b5a-bb62bdbb6001","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Mohacs_Fodor_Pal_torokok_csata","timestamp":"2018. október. 11. 14:46","title":"Mohács a hősies helytállás példája is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]