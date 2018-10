„Életemben először érzem azt, hogy nem találom a helyem az országban, amelybe születtem, és az állampolgárságomban, amely egész életemben vontos volt nekem. Heteken át szomorúsággal figyeltem, ahogy a közszolgáink cserben hagynak minket, ahogy elérték, hogy a bigottság, a rosszindulat és a gúnyolódás legyen az eszköze az közéletnek” – írta a színészlegenda a Sundance Intézet honlapján.

A Sundance Filmfesztivál alapítója azt kérte az amerikaiaktól, hogy legyenek jobbak, mint a politikusaik.

Robert Redford már korábban bejelentette, hogy az új filmje, a The Old Man and the Gun után felhagy a színészkedéssel, de nem sokkal utána visszakozni látszott. Donald Trumppal és a Republikánus Párttal szemben eddig is kritikus volt, és bár a mostani írásában nem nevezett meg egyetlen konkrét eseményt vagy politikust, annak lehet jelentősége, hogy a szexuális zaklatással megvádolt Brett Kavanaugh főbírói meghallgatása után szólalt meg a közállapotokról. Azt kérte a honfitársaitól, hogy figyeljenek egymásra, erősítsék meg a közösségeiket, és tiszteljék egymást.