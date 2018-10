Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila lesz.



","shortLead":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila...","id":"20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46fc3ab-a410-451b-8029-21f7e8c5f470","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. október. 13. 09:47","title":"Színpadra állt A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron elnök még a kormány átalakítását is elhalasztotta, hogy személyesen vegyen rész a találkozón.","shortLead":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron...","id":"20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcd7a89-f17b-4511-9f91-879f27752f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","timestamp":"2018. október. 12. 10:18","title":"Charles Aznavour még a halálával is tett egy szívességet Franciaországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerint gyorsan átmeneti intézkedésekre lenne szükség, mert számos lakásvásárló hozhat az élete munkáját lenullázó rossz döntést, a beruházók és az építőipar bizonytalansága miatt pedig 2020-tól gyakorlatilag nincs új lakásprojekt betervezve Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerint gyorsan átmeneti intézkedésekre lenne szükség, mert számos lakásvásárló hozhat az élete munkáját...","id":"20181012_Most_adoszakertovel_jarnak_lakast_vasarolni_egyutt_borzongtak_fejlesztok_es_bankosok_a_lakasafan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f48160-5c12-49c2-aae7-752be1070999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Most_adoszakertovel_jarnak_lakast_vasarolni_egyutt_borzongtak_fejlesztok_es_bankosok_a_lakasafan","timestamp":"2018. október. 13. 06:02","title":"Ismét megfektetheti a kormány a magyar lakáspiacot a kedvezményes áfa kivezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","shortLead":"Az énekesnőnek le kellett mondania a kanadai koncertjét.

","id":"20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5363f5-87ef-4b07-a3e0-f1ec38a3b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5165203a-1a0b-46bb-b8e2-41ad2fe3ac16","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Christina_Aguileranak_elment_a_hangja","timestamp":"2018. október. 12. 20:38","title":"Christina Aguilerának elment a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e külsősöknek a fiókunkhoz.","shortLead":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e...","id":"20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618405b2-f1bc-40c7-b09c-a2c9a3ab68b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","timestamp":"2018. október. 12. 11:03","title":"Figyeljen, mire nyom rá, ha ezt feldobja a Google – a válaszától függ, hogy beleláthat-e más a Gmailjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani a szétválasztani tervezett állami és magánegészségügyről.","shortLead":"Az Emmi-miniszter a Fidesz által visszafoglalt csatorna riporterének sem volt hajlandó részleteket mondani...","id":"20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5acaa-0175-452a-a716-1475853c8223","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Meg_a_kormanybarat_Hir_TV_sem_tudta_szora_birni_Kaslert_az_atalakulo_egeszsegugyrol__video","timestamp":"2018. október. 12. 15:48","title":"Még a kormánybarát Hír Tv sem tudta szóra bírni Káslert az átalakuló egészségügyről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról”.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó...","id":"20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6921c6-fb54-4754-a68b-ddff1284304d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392d432a-0d3a-4a24-89f5-e1e93e2fdc52","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_Parbeszednek_nem_tetszik_az_aradi_vertanuk_emlekmuve_ujat_akarnak","timestamp":"2018. október. 11. 17:00","title":"A Párbeszédnek nem tetszik az aradi vértanúk emlékműve, újat akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett az egészen jó specifikációkkal felruházott Nokia 3.1 Plus.","shortLead":"Nem pihen a HMD Global, egymás után érkeznek a Nokia márkájú telefonok. Most az olcsóbb készülékek közé érkezett...","id":"20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f957131-6bf8-41b0-a443-653408079b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319bc348-3a6f-4d12-8a51-e069c5780035","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_nokia_31_plus_olcso_kozepkategorias_telefon_android","timestamp":"2018. október. 12. 20:03","title":"Itt a legújabb Nokia telefon, és tényleg nem kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]