Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa28e8e2-6a55-4967-9793-1dc00969505e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legnagyobb szedánja kívül-belül némi finomhangoláson esett át. A dízelmotorja például 44 lóerővel erősebb lett.","shortLead":"A négykarikás német gyártó legnagyobb szedánja kívül-belül némi finomhangoláson esett át. A dízelmotorja például 44...","id":"20181014_sportosra_hangoltak_a_legujabb_audi_a8ast_tdi_abt_dizelmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa28e8e2-6a55-4967-9793-1dc00969505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f040af6-fb48-4093-bbb1-23170ffbd8dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181014_sportosra_hangoltak_a_legujabb_audi_a8ast_tdi_abt_dizelmotor","timestamp":"2018. október. 14. 08:21","title":"Sportosra hangolták a legújabb Audi A8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez csak így megy Miamiban?","shortLead":"Ez csak így megy Miamiban?","id":"20181012_autos_video_miami_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059293c-5737-4ec5-ae37-b127bdcb7b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_autos_video_miami_lamborghini","timestamp":"2018. október. 13. 04:09","title":"Telibe kapott ez a Lamborghini egy autót, majd sofőr egy luxus Mercivel elmenekült - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kanadai karikaturista azt állítja, hogy Banksy több ötletét is tőle lopta el. A Twitterén igyekszik bebizonyítani, hogy egyes Banksy-stencileket ő már évekkel korábban megálmodott, beleértve a Blur Think Tank című albumához készült borítót is. ","shortLead":"Egy kanadai karikaturista azt állítja, hogy Banksy több ötletét is tőle lopta el. A Twitterén igyekszik bebizonyítani...","id":"20181012_Plagiummal_vadoljak_Banksyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c607ef32-55ee-4faf-91ad-9b9f66fc6f2d","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Plagiummal_vadoljak_Banksyt","timestamp":"2018. október. 12. 17:02","title":"Plágiummal vádolják Banksyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is szívesen legóznak. Most nekik, a felnőtteknek állt elő valamivel a játékvállalat.","shortLead":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is...","id":"20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b07619-70e3-466f-ac90-e72dc3f1c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","timestamp":"2018. október. 13. 16:03","title":"Újfajta szetteken dolgozik a Lego, és ezeket most kifejezetten felnőtteknek szánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már teljesítette a feladatát, és ez szerinte meg is történt. ","shortLead":"Az utánpótlás-nevelés. Szerinte ha a felcsúti fociakadémia 10 év alatt kinevel két nemzetközi szintű játékost, már...","id":"20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653a26f0-3782-41c6-8107-70a2ba55c73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da30bcfc-6d6e-4266-bea2-6c03db7fdbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Orban_ujabb_sportkozpontot_avatott_Felcsuton_es_megmondta_mi_az_elso_szamu_nemzeti_ugy","timestamp":"2018. október. 13. 18:24","title":"Orbán újabb sportközpontot avatott Felcsúton és megmondta, mi az első számú nemzeti ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legsúlyosabb hackertámadását szenvedte el szeptember végén a Facebook, mely során felhasználók tízmillióinak adatához fértek hozzá ismeretlenek. A vizsgálat azóta is zajlik, és z elkövetkező napokban minden érintettet felkeresnek egy üzenettel. De néhány kattintással már most is megnézheti, önt érinti-e a feltörés. Mutatjuk a lépéseket. ","shortLead":"Eddigi legsúlyosabb hackertámadását szenvedte el szeptember végén a Facebook, mely során felhasználók tízmillióinak...","id":"20181013_facebook_hacker_kibertamadas_adatszivargas_view_as_megtekintes_mint_funkcio_serulekenyseg_facebook_fiok_ellenorzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49342d3-041a-4ae7-a6f8-37419449f6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_facebook_hacker_kibertamadas_adatszivargas_view_as_megtekintes_mint_funkcio_serulekenyseg_facebook_fiok_ellenorzese","timestamp":"2018. október. 13. 19:33","title":"Itt azonnal ellenőrizheti, hozzáfértek-e a hackerek az ön Facebook-fiókjához is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dd4a38-f434-4f59-8f39-a7b5a6edbdfe","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","timestamp":"2018. október. 12. 17:17","title":"Hivatalos: ez a legjobb 2017-es magyar klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]