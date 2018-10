Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját támadási módszerével kívánják sarokba szorítani az amerikai elnököt: a szabadkereskedelem védelmében belépnének oda, ahonnan Trump dérrel-dúrral kilépett.","shortLead":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját...","id":"20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b93e5-1789-4b62-942c-06eb6c13ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","timestamp":"2018. október. 14. 10:45","title":"Ki kit kerít be? Trump most megtanulhatja, milyen a csiki-csuki kínai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszavonta a Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciójára kiírt nyílt közbeszerzést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.","shortLead":"Visszavonta a Balaton funkcionális térségének komplex közlekedésfejlesztési koncepciójára kiírt nyílt közbeszerzést...","id":"20181013_Megdobbento_indoklassal_fujtak_le_a_jelentos_balatoni_kozlekedesfejlesztest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161ad868-cfc3-4afa-92f3-5cfef03dd7bb","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Megdobbento_indoklassal_fujtak_le_a_jelentos_balatoni_kozlekedesfejlesztest","timestamp":"2018. október. 13. 14:06","title":"Megdöbbentő indoklással fújták le a jelentős balatoni közlekedésfejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű énekes gyermeke súlyos beteg.\r

\r

","id":"20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d005152a-5b21-4067-9f53-f418ed6f7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4618e4-ab7e-4e51-9fa1-6eba39d772fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Michael_Buble_Ez_az_utolso_interjum_Visszavonulok","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Michael Bublé: „Ez az utolsó interjúm. Visszavonulok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint a következő napokban további apadás várható. A kirándulók most olyan helyekre is besétálhatnak, ahol máskor víz hömpölyög. Azt RTL Klub híradójának riportja.","shortLead":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint...","id":"20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb151fa-4b91-439e-b162-6026c84ec6a3","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2018. október. 14. 19:56","title":"Rekordalacsony a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor súlyos büntetésre számíthat. Így fogadkozik Donald Trump a CBS televízió 60 perc című műsorában, melyet vasárnap este mutatnak be, de a CNN hírtelevízió kapott belőle egy rövid előzetest.","shortLead":"Alaposan utánajárunk az ügynek. Ha kiderül, hogy Szaúd-Arábia rendelte el Dzsamal Hasogdzsi meggyilkolását, akkor...","id":"20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678966d6-91e1-4a5e-b7fb-a84a69b44b97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Sokba_kerulhet_a_szaudi_reformhercegnek_az_ellenzeki_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 14. 13:19","title":"Sokba kerülhet a szaúdi „reformhercegnek” az ellenzéki újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","shortLead":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","id":"20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad276c6a-92a6-4788-a230-89a80bc2d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 15. 09:54","title":"Több politikus és polgármester is Hadházyval tüntet október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Egyszerűbben, postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei...","id":"20181014_Penzmosas_es_terrorizmus_postafordultaval_is_lehet_adatot_egyeztetni_a_szolgaltatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b94d85-d5a0-40fb-965a-dad37719bec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Penzmosas_es_terrorizmus_postafordultaval_is_lehet_adatot_egyeztetni_a_szolgaltatokkal","timestamp":"2018. október. 14. 11:44","title":"Pénzmosás és terrorizmus: postafordultával is lehet adatot egyeztetni a szolgáltatókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]