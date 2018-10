Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A volt konzervatív brit miniszterelnök szerint \"emiatt sziklaszilárd megalapozottsága\" lenne egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról.","shortLead":"Egyértelművé vált, hogy a kilépésre voksolók jórészt teljesíthetetlen ígéretekben bízva szavaztak Nagy-Britannia...","id":"20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5438ea-21c4-451d-98dd-743344bc9c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd55ec-0f71-4486-8597-e3b2f1573cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujabb_nepszavazast_szeretne_a_Brexitrol_John_Major","timestamp":"2018. október. 30. 16:57","title":"Újabb népszavazást szeretne a Brexitről a volt brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében tett javaslatait.","shortLead":"Videóban válaszolt Lázár János azoknak, akik kritizálták, komolytalannak nevezték a dohányzás visszaszorítása érdekében...","id":"20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59236a05-e53c-4246-a103-f56deaed05b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d65a12b-1a77-4782-9c93-991ae298fc24","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_lazar_janos_orban_viktor_gulyas_gergely_dohanyzas_tiltas_szabadsag","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Lázár visszaszólt Orbánnak és Gulyásnak cigiügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]