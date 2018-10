Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c67405-b28c-4277-a0cb-090fe3b6452f","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hétvégén rendezték meg az USA-ban a BBQ-világbajnokságot, amelynek első alkalommal magyar résztvevője is volt, a KGB (Katka–Gergő–BBQ)-csapata.","shortLead":"A hétvégén rendezték meg az USA-ban a BBQ-világbajnokságot, amelynek első alkalommal magyar résztvevője is volt, a KGB...","id":"20181031_BBQ_vilagbajnoksag_KGB_barbecue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c67405-b28c-4277-a0cb-090fe3b6452f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc4984f-db77-48d0-b654-5e53329fbc6c","keywords":null,"link":"/elet/20181031_BBQ_vilagbajnoksag_KGB_barbecue","timestamp":"2018. október. 31. 16:09","title":"Magyar csapat is szerepelt a BBQ-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","shortLead":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","id":"20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b59f7d-4bb2-4e91-b500-08983529c410","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","timestamp":"2018. október. 31. 06:54","title":"Nagyon jól szalad a Mol szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal, akár ismerőseivel, munkatársaival is.","shortLead":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal...","id":"20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a2b44-b526-4106-abbf-6ea88c60e7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","timestamp":"2018. október. 30. 08:03","title":"Halloween 2018: izgalmas játékot talál ma a Google főoldalán, ismerőseivel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A MÖSZ elnöke szerint el kell fogadnia a döntést, vádakkal ugyanakkor senkit nem fog illetni. ","shortLead":"A MÖSZ elnöke szerint el kell fogadnia a döntést, vádakkal ugyanakkor senkit nem fog illetni. ","id":"20181031_Erdei_a_bokszszovetsegben_indult_vizsgalatrol_Kinek_az_erdeke_ez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f05afa6-2f98-4857-a282-6206324e7fb4","keywords":null,"link":"/sport/20181031_Erdei_a_bokszszovetsegben_indult_vizsgalatrol_Kinek_az_erdeke_ez","timestamp":"2018. október. 31. 12:30","title":"Erdei a bokszszövetségben indult vizsgálatról: \"Kinek az érdeke ez?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","shortLead":"A képviselő szerint megtagadták az anyag publikálást a távirati irodánál.","id":"20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78c0d34-ba65-43c1-b9cd-f079a96f1be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f86bc2-248e-44e7-819c-d4609e74f6a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hiaba_kerte_Hadhazy_az_MTI_nem_hozta_le_egy_Simonkaval_foglalkozo_kozlemenyet","timestamp":"2018. október. 29. 20:29","title":"Hiába kérte Hadházy, az MTI nem hozta le egy Simonkával foglalkozó közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed1ac90-4eee-4a49-948e-a3af0feed983","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","timestamp":"2018. október. 30. 15:08","title":"Pofátlan luxusutak az olimpiára: az Origo jól leleplezte a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","shortLead":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","id":"20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fd8d02-6001-455b-8365-40dcd9cdd98f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","timestamp":"2018. október. 31. 09:45","title":"Nincs bizonyíték rá, hogy Stallone nemi erőszakot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]