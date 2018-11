Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","shortLead":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","id":"20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdb42-f540-4f48-a5a3-2b6ab0deb5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Rettegett betegségek ellen védhet a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","shortLead":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","id":"20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6144c1-9d32-4355-b22e-6f01ed432e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","timestamp":"2018. november. 08. 12:53","title":"Bíróság elé állítottak egy magyar nőt Angliában, mert forgalommal szemben hajtott fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kilenc kormánypárti „igen” és hat ellenzéki „nem” szavazat mellett minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat a közmédia.","shortLead":"Kilenc kormánypárti „igen” és hat ellenzéki „nem” szavazat mellett minden eddiginél több pénzből gazdálkodhat...","id":"20181106_Elfogadtak_a_mediahatosag_beszamolojat_es_jovo_evi_koltsegveteset_dol_a_penz_az_MTVAhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33c0c13-4b43-401e-b69e-4498d043d5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Elfogadtak_a_mediahatosag_beszamolojat_es_jovo_evi_koltsegveteset_dol_a_penz_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. november. 06. 15:41","title":"Elfogadták a médiahatóság beszámolóját és jövő évi költségvetését, dől a pénz az MTVA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás „Bitcoin-órával”.","shortLead":"Az egyik svájci luxusóra-gyártó cég stílusosan emlékezett meg a Bitcoin tizedik születésnapjáról, egy limitált szériás...","id":"20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d1e350-9c83-4e8f-84dc-ad45009d8247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4d727-d4f0-49b7-9043-1c2c44b2b6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_hublot_big_bang_meca10_p2p_bitcoin_dizajnu_limitalt_kiadasu_ora_bitcoinert","timestamp":"2018. november. 07. 17:03","title":"Szereti a különleges karórákat? Itt a Bitcoin-óra, ami csak bitcoinért vehető meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt. Ugyanakkor a kulturális belépők is a kedvezményes körben maradnak.","shortLead":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt...","id":"20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb51b31f-11e3-449c-b1aa-bfe63dea4437","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","timestamp":"2018. november. 06. 16:14","title":"Jövőre is adómentesen lehet meccsre menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény asszonynak, Aszija Bibinek, sőt már a többmilliós keresztény kisebbségnek fenyegetettségben kell élnie. Az olasz kormány azt mondta, már dolgoznak Aszija Bibi kimentésén.","shortLead":"Bár a bíróság felmentette az istenkáromlás vádja alól, a pakisztáni tömegek halálbüntetést követelnek a keresztény...","id":"20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46489a4-eff2-42a7-b5bb-760c5f5b35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1cdeda-1d9d-45d6-bf4e-f6f46eaae161","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Pakisztan_kifordult_magabol_Aszija_Bibi_miatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:00","title":"Aszija Bibi élete múlhat azon, hogy kimentik-e a magából kiforduló Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","shortLead":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","id":"20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9fd7aa-b2da-4a8d-b517-42034422811c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","timestamp":"2018. november. 06. 17:54","title":"277 helyen lesz külön CUPRA-kereskedése a spanyolok új sportos autómárkájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]