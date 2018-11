Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Trump nem hisz a CIA-nak
Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki állhat Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött.

Trump cáfolja Fethullah Gülen kiadatását
Az amerikai kormány nem vette fontolóra az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő török hitszónok, Fethullah Gülen kiadatását Törökországnak - jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök, cáfolva az amerikai sajtóban megjelent értesüléseket.

Hídfoglaló magyarok Londonban
Több ezer aktivista foglalta el London öt legnagyobb hídját. Magyarok is vannak közöttük. Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek
A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban. A javaslat így jelentősen átalakítaná a fővárosiak életét, hiszen a gyalogosok csak a felszínen kelhetnének át, az autósoknak új zebrákat, lámpákat kell megszokniuk. A javaslat így jelentősen átalakítaná a fővárosiak életét, hiszen a gyalogosok csak a felszínen kelhetnének át, az autósoknak új zebrákat, lámpákat kell megszokniuk. Egy új, nagy hajléktalanotthon is létrejönne Újpesten a beteg, idős, önellátásra már képtelen otthontalanoknak – már ha a kormány rábólint a százmilliós nagyságrendű tervekre.

Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről
A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy. Az ördög a vállunkon: teszten a V8-as Lexus LC500
Ha a benzingőzrajongó vállán egy angyal és egy ördög ül, akkor az előbbi a politikailag teljesen korrekt hibrid Lexus LC500h, az utóbbi pedig a benzinpusztításra született, ércesen ordító Lexus LC500. Mi ezúttal az ördöggel cimboráltunk. Közeledik az LMP a Fideszhez, vélik a baloldali szavazók
Az MSZP és a DK szavazók többsége úgy látja, április 8-át követően jobbra tolódott az LMP. De a zöldpárt szavazóinak is több mint harmada így látja.