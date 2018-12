Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulás élére holnap választanak új elnököt.","shortLead":"A társulás élére holnap választanak új elnököt.","id":"20181130_Zold_Hid_Pest_megyenek_nem_kell_a_politikai_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d73e4-0e84-4941-ab7d-13f706bedacd","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Zold_Hid_Pest_megyenek_nem_kell_a_politikai_jelolt","timestamp":"2018. november. 30. 10:06","title":"Zöld Híd: Pest megyének nem kell a politikai jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","shortLead":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","id":"20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3785e-d966-4578-b4f3-9ab0fdbc651f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","timestamp":"2018. december. 01. 04:09","title":"Videó: Felült a jeges ringlispílre ez a sofőr az autópályán és csak várta végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi...","id":"20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279af571-c977-4869-a6cb-8133f231946a","keywords":null,"link":"/sport/20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 18:32","title":"A Vidit és az Újpestet is megbüntették a fehérvári stadionavatón történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","shortLead":"A nyereségesség javulását várják a Bayer nagy leépítéséből, 12 ezer dolgozót küldenek el.","id":"20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfcca8f-1e63-4d01-8758-2627dbd1a61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64766456-4832-43f1-a9ca-2f469af9f726","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Kirugjak_a_Bayerdolgozok_tizedet","timestamp":"2018. november. 29. 16:43","title":"Kirúgják a Bayer-dolgozók tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","shortLead":"Ez a mi, metrikus mérési rendszerünk szerint több mint 1,6 milliárd kilométer.","id":"20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1a41b-3faa-4609-87b7-2f723311e752","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_tesla_autopilot_egymilliard_merfold","timestamp":"2018. november. 30. 12:27","title":"Már egymilliárd mérföldet mentek a Teslák önvezető módban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181129_Nevet_valtoztat_az_Index_kiadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5bd01c-3744-409b-a1c8-ffacc4685bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Nevet_valtoztat_az_Index_kiadoja","timestamp":"2018. november. 29. 17:11","title":"Nevet változtat az Index kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","shortLead":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","id":"20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5a180-73c0-44a0-b4d7-4d9e1b822807","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","timestamp":"2018. november. 29. 16:16","title":"A BKK szerződést bontott az e-jegyrendszer kivitelezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Négy év leforgása alatt 72 százalékkal emelné meg az egészségügyi dolgozói béreket az emberi erőforrások minisztere. Lehet, hogy meggyőzőnek hangzik, de a dolgozók fizetése még így is messze elmarad attól, amennyit ma a magánegészségügyben keresni lehet.","shortLead":"Négy év leforgása alatt 72 százalékkal emelné meg az egészségügyi dolgozói béreket az emberi erőforrások minisztere...","id":"20181130_Amig_az_allam_csak_igeri_a_fizetesemelest_a_maganegeszsegugy_a_duplajat_is_megadja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d03a74-5f50-41fe-a3b5-e88af5898b72","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Amig_az_allam_csak_igeri_a_fizetesemelest_a_maganegeszsegugy_a_duplajat_is_megadja","timestamp":"2018. november. 30. 11:18","title":"Amíg Káslerék ígérgetnek, a magánrendelők dupla bért adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]