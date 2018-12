Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci Sirin Labs mobilja az első, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül.","shortLead":"A blockchain korszakhoz blockchain telefon is dukál. Több cég is bejelentett már ilyen készüléket, azonban a svájci...","id":"20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1830764e-5202-490d-9530-a44f7fe7b85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d995036-1945-4c73-9044-b4c7382c8b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_sirin_labs_finney_blockchain_telefon_megvasarolhato","timestamp":"2018. december. 04. 15:03","title":"Már árulják a világ első blockchain mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár a megállapodásra, de a kormányfő nem fogadta.","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"Kudarcként éli meg az amerikai nagykövet a CEU távozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","shortLead":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","id":"20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320837c9-ac5f-4e3b-8a83-00b8ec031418","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","timestamp":"2018. december. 03. 16:58","title":"Vizsgálat indult a rendőrség udvarán a csomagtartóban maradt holttest ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","shortLead":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","id":"20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02f98a-9ae2-46ac-a090-bfb3d9d6d21a","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. december. 04. 13:17","title":"Kiderült, hogy mennyi idő alatt távozik a szervezetből a lenyelt Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni fog. \"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen.\" Az egyetem vezetésének tájékoztatását percről percre tudósítottuk.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette Bécsbe költözését a CEU, Michael Ignatieff rektor azt ígérte, a CEU továbbra is virágozni...","id":"20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcd829d-8fe0-4486-b372-0416695c82e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Minden_eddiginel_nagyobb_az_erdeklodes_a_CEUn__eloben_a_koltozesrol","timestamp":"2018. december. 03. 13:57","title":"\"Olyan országba költözünk, ahol nem játszanak velünk\" - tudósítás a CEU-sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki biztonságban továbbíthat nagyméretű állományokat is, ráadásul ingyen.","shortLead":"A titkosított tárhelyszolgáltató, a Tresorit nemrég új vizekre evezett: csináltak egy fájlküldőt, ahol bárki...","id":"20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0904af5-bfe8-4f28-a71b-355d8d62ea61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b8165-2249-4ea6-bd19-adfd35a426ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tresorit_send_biztonsagos_fajlkuldes_nagymeretu_fajlok_kuldese_ingyen","timestamp":"2018. december. 04. 20:03","title":"Magyarok csinálják az oldalt, ahol ingyen és biztonságban küldhet akár 5 GB-os fájlokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben a feszülten ünnepi időszakban tulajdonképpen a vita szikrája legalább olyan könnyen kipattan, mint a csillagszóróé. Miért ne adhatná meg ezt a szikrát egy könyv? Összeállítottuk a karácsonyi listánkat, lehet válogatni!","shortLead":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben...","id":"20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd07db50-d605-458f-8f73-8ac6f2e3bc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","timestamp":"2018. december. 03. 20:04","title":"Sokkal jobb könyvekről vitatkozni, mint politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d754d1-c391-42d0-b3ec-1aa8c412a4b2","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","timestamp":"2018. december. 05. 10:02","title":"Így nyomják Senáék a Különös szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]