„Tudatni szeretném, nem hallgat el a tiltakozásom, éhségsztrájkba kezdek. Ez annak következménye, amit majd 2 éve tapasztalok. Élve eltemettek a börtönben” – szóltak Maja T. nyitó mondatai németül a Markó utcai bíróság dísztermében péntek reggel.

Maja T. tárgyalása februárban kezdődött Magyarországon, az ügyészség bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. Az előkészítő ülésen az ügyészség 14 év fegyházbüntetést ajánlott, amennyiben Maja T. beismeri tettét. Ha ez nem történik meg, 2-től 24 évig között terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. A vádlott nem ismerte el, hogy bűnös lenne, a vallomástételt azóta is megtagadja.

Maja T. a beszéde előtt szimpatizánsokra mosolyog Martini Noémi

A nembináris aktivistát azzal vádolják, hogy tagja volt annak a magyarokból és külföldiekből álló csoportnak, amely 2023 februárjában rátámadt a kitörés napja nevű neonáci rendezvény több feltételezett résztvevőjére. Maja T.-t néhány hónappal később, 2023 novemberében fogták el Németországban, a magyar hatóságok pedig szinte azonnal kérték a kiadatását. A vádlottat több mint fél évvel később, néhány óra leforgása át is szállították Magyarországra, de a védők szerint erről nem kaptak előzetes tájékoztatást.

Lapunknak korábban Maja T. védőügyvédje, Bajáky Tamás felvázolta az eljárás kronológiáját, amely szerinte mutatja, mennyire előzmény nélküli volt a döntés.

A fogvatartott június 28-án hajnali 2:47-kor riasztotta az ügyvédeit, hogy megkezdték az átszállítását.

A német rendőrök néhány órával később, 6:50-kor már át is adták őt az osztrákoknak.

A döntés végrehajtásának felfüggesztéséről szóló kérelem 7:38-kor érkezett be a német alkotmánybírósághoz.

A magyar hatóságok 10 órakor vették át a vádlottat a határon.

A szövetségi alkotmánybíróság 10:50 perckor adta ki az ideiglenes végzést arról, hogy függesszék fel az eljárást, azaz az aktivistát ne adják ki Magyarországnak. A németek gyorsasága tehát figyelemre méltó volt, és mindössze 50 percen múlt, hogy Maja T. ügyvédei nem akadályozták meg a kiadatást.

„Ebben az országban nincsenek jogaim”

A vádlott embertelen börtönkörülményekre panaszkodott, azt mondta, a magánzárkában emberi érintkezés nélkül tartják 18 hónapja, azt is megtagadták neki, hogy fogsága idején tanulhasson, az első fél évben naponta meztelenre vetkőztették és megmotozták, és négy hónapig 0-24-ben kamerával figyelték meg a celláját.

A büntetés-végrehajtás által kiszabott legszigorúbb fogva tartási körülményeket az ügyészség először azzal magyarázta, hogy a vádlott túl veszélyes, később azt mondták, hogy Maja T. biztonsága érdekében tartják a többi fogolytól is elkülönítve. Csak az első tárgyalás után kapta kézhez a vádiratot német nyelven, és amíg hivatalosan nem változtatta meg a nevét, a bíróság nem volt tekintettel arra, hogy nembináris emberként határozza meg magát. Ügyvédei hiába éltek többszöri panasszal az embertelen börtönkörülmények miatt, a Legfőbb Ügyészség elutasította az erre vonatkozó jogorvoslatot. Pedig Bajáky Tamás ügyvéd lapunknak elmondta, dokumentumok igazolják, hogy bolhacsípéseket találtak a vádlott testén, amire kenőcsöt és gyógyszereket is kapott.

A hivatalosan Ilaria Salis és társai életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények elnevezésű tárgyalássorozat bizonyítási szakaszba ért, a tanúk meghallgatása zajlik. Pénteken három lengyel nemzetiségű sértettet hallgattak meg, ezért lengyel, magyar, és német tolmácsolásban folyt az ülés, ami így kétszer olyan hosszúra nyúlt. Pedig a közeledő pünkösd miatt egy bírósági dolgozó még a tárgyalás előtt azt mondta, reméli, még délelőtt végeznek, mert mindenki menne már a hosszú hétvégére.

A mai tárgyaláson a három sértett elmondta, hogy 2023 februárjában a Fővám téren támadtak rájuk, egyiküknek eltört a keze, és koponyasérüléseket szenvedett, egy másiknak az ujjai törtek el, amikor a fejét próbálta védeni. Végül harmadik társuk előrántott egy gázspray-t (akkor még nem tudta, hogy ennek használata tiltott az országban), mire a támadók elfutottak. A sértetteket videóhívásban hallgatták meg, Maja T.-t egyikük sem ismerte fel. „Nem ismerem ezt a nőt” – mondta egyikük, amikor Maja T. a kamera elé állt. Az állították, turistaként érkeztek Budapestre, és nem tudtak a kitörés napjáról. Arra a kérdésre, hogy szerintük miért támadták meg őket, többször azt válaszolták, hogy mivel lengyelül beszélgettek, lehet, hogy ukránoknak nézték őket. Erre Maja ukrán származású nevelőanyja és többen a teremben hangosan felnevettek. „Érdekel a történelem, a második világháború, de különösen Lengyelország” – mondta egy másik sértett, erre szintén felhördült a terem.„Hetek óta egy olyan országban ébredek fel, amelynek alkotmánya queer embereket nem ismer el. Ebben az országban nincsenek jogaim, mert engem nem ismer el az alkotmány. Ijedten ülök itt, és azt látom, hogy semmi következménye nincs a jogtalan kiadatásomnak. Senki nem igyekszik a német alkotmánybíróság ítéletét keresztülvinni és lehetővé tenni a visszaadatásomat” – folytatta beszédét Maja T.

„Még egy ilyen, és mindenki kimegy a tárgyalóteremből” – mondta Sós József bíró, miután Maja T. beszédére szimpatizánsai felállva azt kántálták, hogy „Free Maja”.

„Fucking communist, antifa scums”

A tárgyalás közepén derült ki, hogy Maja T. szülei is a teremben ülnek. Ukrán származású nevelőanyja és német apja készségesen meséltek. Amikor Maja T.-t behozták a terembe, az ukrán népviseletbe öltözött nő kezével szívet formált, mélyet sóhajtott, látszott, hogy elérzékenyült, de mosolyt erőltetett arcára. A szünetben a bírósági épület egy padján apja fényképeket mutatott a kijevi Majdan térről, ahol pár hónapja voltak rokonokat látogatni. „Minden egyes zászló egy elvesztett életet szimbolizál” – mondta megrendülve. Azt is elmesélte, hogy nagyon nehéz ez az időszak a családjuk számára, nem csak azért mert felesége családja az orosz-ukrán határtól pár kilométerre lakik, hanem azért is, mert gyermeküket havonta legfeljebb egyszer láthatják pár órára, akkor is több mint ezer kilométert kell utazniuk. Maja T. édesapja szerint a magyar börtönkörülmények sértik az emberi jogokat. Az anyuka a tárgyalás közben, fordító segítségével magyarul ezt írta egy lapra: „Az antifa mindig és mindenhol szükséges.”

Maja T. nevelőanyja tárgyalás közben ezt írja egy papírra: Az Antifa mindig és mindenhol szükséges Martini Noémi

A Markó utcai tárgyalóterem teljesen megtelt, az előregisztráción több mint százan jelentkeztek. A német és magyar sajtó munkatársain kívül Maja T. családja, barátai, antifasiszta támogatók voltak jelen, akik a szivárvány színeinek megfelelően soronként más színű pólóban és maszkban ültek, kiegészítőként szivárványszínű legyezővel próbáltak enyhíteni a nyári hőségen.

A bíró kérésére végül ablakot nyitottak, hogy senki ne legyen rosszul, ám emiatt végig beszűrődött a bíróság épülete előtt demonstrálók kántálása. „Free Maja!” – kiabálták angolul mikrofonba, majd német rapszámokat játszottak, amitől időnként nehéz volt hallani a felszólalókat. De nemcsak antifasiszták demonstráltak, hanem a Hatvannégy Vármegye Mozgalom is. Molinót feszítettek ki a bejárat előtt, amit kordonokkal vettek körül, és nagy volt a rendőri jelenlét is. Egy Zoli nevű Hatvannégy Vármegye-tag az ülés szünetében a bejáratnál várta Maja T. támogatóit, és angolul kiabált nekik, például olyanokat, hogy „Fucking communist, antifa scums”, majd bemutatott a középső ujjával, és hozzátette, az antifák hajléktalan, meleg söpredéknek néznek ki, akiknek nem ez a hazájuk, ezért takarodjanak el Magyarországról. Ordibálására egy nő lépett oda hozzá, feltehetően a bíróságon dolgozik, és próbálta elmagyarázni, hogy a véleménynyilvánítást már megtették a molinóval, az üvöltözést fejezze be. Zoli ennek ellenére folytatta, és a tárgyalásra érkezőkkel is vitába szállt, „miért nem jöttök közelebb, beszélgessünk!” – mondta többször fenyegető stílusban egy kordon mögül. Lapunk kérdésére annyit mondtak, hogy szélsőjobbosok, akik a terrorizmus ellen tüntetnek.

A Hatvannégy Vármegye antifa ellenes molinója a bíróság épülete előtt: Antifa söpredék hátulról támad, takarodjatok az országunkból! Martini Noémi

Az antifasiszták baseballsapkával, maszkkal és napszemüveggel takarták el az arcukat, és nem álltak le a szélsőjobbosokkal vitázni. Egy ponton egy „Orbán fuck off” molinót is ki akartak feszíteni, de mivel egy épület ablakához kötözték, a rendőrök megkérték őket, hogy vegyék le.

A következő tárgyalás június 12-én lesz, 20-án pedig arról lesz újabb bírói döntés, hogy engedélyezik-e Maja T. házi őrizetét. Ügyvédje attól tart, hogy a június 5-én megkezdett éhségsztrájk miatt Maja addigra már fizikailag nagyon gyenge lesz.

Nyitóképünkön egy úgynevezett börtönmosoly. Fotó: Martini Noémi