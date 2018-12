Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","shortLead":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","id":"20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228471d2-4d1e-4e3f-a7af-4674d824fd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","timestamp":"2018. december. 14. 15:05","title":"Fekete-Győr: A péntek esti tüntetésen felszólal a letepert momentumos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel is bizonyítaná.","shortLead":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel...","id":"20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc06c76e-9d95-41e6-a030-e1b91fabd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","timestamp":"2018. december. 13. 18:03","title":"Szokatlan funkció kerülhet a Samsung következő csúcstelefonjába: kriptopénzt is őrizhetne az S10?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi rendezvények miatt.","shortLead":"A karácsonyi rendezvények miatt.","id":"20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb57c3e-4044-467c-bf75-3a8500d9caac","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 19:20","title":"Fokozott ellenőrzést rendeltek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","shortLead":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","id":"20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf18fa2-ec0d-4736-b9f1-83010d974521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","timestamp":"2018. december. 13. 11:21","title":"Ős LCD tévé, régi számítógép és nyomtató: eladó egy közel 30 éves egyedi Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer tervezett létrehozása ügyében.","shortLead":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer...","id":"20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46977e9c-f791-441a-afae-77f4603a5570","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"Ádernek üzentek Strasbourgból: Ne írja alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","shortLead":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","id":"20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158bef76-5637-466a-b47d-9bf75c8f74ff","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Eközben az Aldi túlóra nélkül is 300 ezer forintos fizetést kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956b4b88-7201-4ec9-baad-9663f38fb9d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori Bauhaus együttes 40 éves jubileumát ünneplő turnén...

","shortLead":"Az egykori Bauhaus együttes 40 éves jubileumát ünneplő turnén...

","id":"20181214_Kivezettek_es_letepertek_a_sajat_koncertjerol_az_enekest_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956b4b88-7201-4ec9-baad-9663f38fb9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2cd110-7615-404a-a213-852ef77f3af1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kivezettek_es_letepertek_a_sajat_koncertjerol_az_enekest_video","timestamp":"2018. december. 14. 13:33","title":"Kivezették és leteperték a saját koncertjéről az énekest (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél Bernadett a házbizottság csütörtök délelőtti ülése után, amelynek fő témája a parlament hétfői ülése volt. Akkor az ellenzékiek obstrukcióval próbálták elérni, hogy a Munka törvénykönyve módosítását ne szavazhassa meg a fideszes többség. Emellett szó esett a szerdai ülésről is, amikor az ellenzék újra akciózott a voksolás megakadályozása érdekében, miközben Orbán Viktor miniszterelnök mögött két öltönyös férfi – az ellenzékiek szerint a TEK állományának tagjai, testőrök – jelentek meg.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél...","id":"20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a4c9af-4158-4719-8502-005d50bfd53d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","timestamp":"2018. december. 13. 13:39","title":"400-600 ezer forintra büntette Kövér az akciózó ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]