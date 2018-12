Cinikus karácsonyi üdvözletet küldött Banksy

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.","shortLead":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok...","id":"20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563b503-1586-4f4a-a940-87bdcf1d3c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","timestamp":"2018. december. 23. 12:33","title":"Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy S10-et is hasonló funkcióval szerelik fel.","shortLead":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy...","id":"20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf55e3-f996-4f37-bb27-3a568b627b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Ha ezt tényleg megcsinálja a Samsung, sok mobilfotós vágyik majd a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen hozott törvények kijavítására kénytelenek fordítani. Ilyenkor azt szokták az indoklásba írni, hogy „pontosítás”. No de pontosítani azt kell, ami pontatlan. Nem lehetne eleve pontosan fogalmazni?","shortLead":"Az örökös „törvényalkotási rohanás” a kormányzó többségnek sem jó: a képviselők ma már idejük jelentős részét a frissen...","id":"20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9743ad-3a17-4c79-8830-15a605ff1a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea7d866-beee-4eb9-8304-40da37fcfc4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tobbet_foglakoznak_a_kepviselok_egy_torveny_kijavitasaval_mint_a_megirasaval","timestamp":"2018. december. 22. 12:30","title":"A kormánytöbbség már többet foglalkozik egy törvény kijavításával, mint a megírásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","shortLead":"A János-hegyen óránkénti 102 kilométeres széllökés is előfordult.","id":"20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da76487-ebd4-429e-88e6-3a0257844926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3d6b54-1bf5-4633-a4d8-e503500ec50d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_szombaton","timestamp":"2018. december. 23. 13:25","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.","shortLead":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja...","id":"20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d89cca5-809e-471d-acbf-acc068fceef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","timestamp":"2018. december. 23. 11:03","title":"25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie, a csökkent értelmű péksegéd egy műtét hatására szuperintelligenssé válik, de a beavatkozás hatása csak átmeneti: az egér elpusztul, Charlie pedig visszasüllyed egy hatéves gyermek szellemi szintjére. 2018-ban egyre inkább Charlie-nak éreztem magam.","shortLead":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie...","id":"20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4d616-5dde-48d9-81f3-95be3628a83e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","timestamp":"2018. december. 22. 11:00","title":"Németh András: Virágot Algernonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest felé vezető oldalon, a 129-es kilométernél volt a baleset. Ketten sérültek meg. ","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon, a 129-es kilométernél volt a baleset. Ketten sérültek meg. ","id":"20181223_karambol_m3as_autopalya_baleset_autobaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b20533-549e-47c4-86a5-56f252ff45f2","keywords":null,"link":"/elet/20181223_karambol_m3as_autopalya_baleset_autobaleset","timestamp":"2018. december. 23. 18:52","title":"Négyes karambol történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg: az észak-amerikai légvédelem segítségével idén is nyomon követhető, merre is jár a télapó.","shortLead":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg...","id":"20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a58de3-7afd-4642-b10a-85a34211638e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","timestamp":"2018. december. 22. 16:03","title":"Ha le is áll az amerikai kormányzat, a Télapó akkor sem marad észrevétlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]