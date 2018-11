Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce3dc004-1620-44f6-899f-008e45fdca7e","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Valaha kendernagyhatalom voltunk, mára szinte teljesen eltűnő iparágról beszélhetünk Magyarországon. Pedig világszerte felfutó alapanyagról van szó, óriási a kereslet az ipari kenderre. Egy nagykátai vállalkozás ebből igyekszik profitálni – kenderből készült zoknikkal. ","shortLead":"Valaha kendernagyhatalom voltunk, mára szinte teljesen eltűnő iparágról beszélhetünk Magyarországon. Pedig világszerte...","id":"20181123_Egy_Nagykatara_szakadt_nemet_aki_ujra_kendernagyhatalomma_tenne_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3dc004-1620-44f6-899f-008e45fdca7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bec6f1e-d34b-4020-ab2b-f9ed011928d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Egy_Nagykatara_szakadt_nemet_aki_ujra_kendernagyhatalomma_tenne_Magyarorszagot","timestamp":"2018. november. 23. 17:05","title":"Egy Nagykátára szakadt német, aki újra kendernagyhatalommá tenné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","shortLead":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","id":"20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665acf9a-b8d1-4dd6-9814-cb69fe2bccec","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","timestamp":"2018. november. 23. 18:31","title":"Bűnbánó videóban kért bocsánatot rasszista reklámjáért Dolce és Gabbana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","shortLead":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","id":"20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f6cea-9a1d-4c94-b4d0-7b59928508d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","timestamp":"2018. november. 23. 05:46","title":"Elkezdték építeni a gát egy részét a Római-part pünkösdfürdői szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják, a többi programból is elérhetetlenné válhat. ","shortLead":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják...","id":"20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbd076-c9a6-42c1-8d17-8d6af40f552d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","timestamp":"2018. november. 23. 16:03","title":"Nem biztonságos az Ügyfélkapu oldala, lopásveszélyre figyelmeztetik a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"kultura","description":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","shortLead":"Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!","id":"201846_a_viragnak_megtiltani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e82aa949-a199-4bc8-bbd5-043d2c6f0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358dd544-6d6d-4f58-8558-e7d6cc17ea73","keywords":null,"link":"/kultura/201846_a_viragnak_megtiltani","timestamp":"2018. november. 24. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: A virágnak megtiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegyző szerint nem adásvétellel szerezték meg a Balaton egyik legnagyobb és legkeresettebb kempingjét. A tulajdonos idén került be a 100 leggazdagabb magyar közé.","shortLead":"A jegyző szerint nem adásvétellel szerezték meg a Balaton egyik legnagyobb és legkeresettebb kempingjét. A tulajdonos...","id":"20181123_Elkezdodott_bontja_a_balatoni_kempinget_Meszaros_luxusszalloda_es_villapark_epul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7619da-0ed3-4771-ab43-d30b43c6e285","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Elkezdodott_bontja_a_balatoni_kempinget_Meszaros_luxusszalloda_es_villapark_epul","timestamp":"2018. november. 23. 10:19","title":"Elkezdődött: bontják a balatoni kempinget Mészárosék, luxusszálloda és villapark épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz jégvesztését mutatja be.","shortLead":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz...","id":"20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a25b8d-c522-493e-a9ed-e61871aaab33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"A műholdképek nem hazudnak: így tűnt el a jég az Antarktiszról 1976 és 2017 között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","shortLead":"A német konszern egyik legnépszerűbb divatterepjárójához egy új designcsomag érkezett.","id":"20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb23ab3-2f97-476a-8b19-f835fa5c2bb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_a_volkswagen_sportosabba_tette_a_tiguant_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 23. 11:21","title":"A Volkswagen sportosabbá tette a Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]