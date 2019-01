Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","shortLead":"Több tízezren kísérték Pawel Adamowicz koporsóját, Lengyelországban nemzeti gyásznapot hirdettek.","id":"20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb37f26-4451-45cb-8358-a8f88e068af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f7925-1b61-4316-8dac-cad8343cff0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Eltemettek_a_meggyilkolt_gdanski_polgarmestert","timestamp":"2019. január. 19. 17:10","title":"Eltemették a meggyilkolt gdanski polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című kiállítás,mely a természethez való visszatérés, az öngyógyítás, és a spiritualitás keresésének művészetekre gyakorolt hatásáról szól.","shortLead":"Holnapig még látogatható a Műcsarnokban a Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek című...","id":"20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4334235b-e15c-42d3-986c-ae85184f82d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f263a-2f8c-44d5-9d4c-9af002634627","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Holnap_zar_a_Rejtett_tortenetek_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. január. 19. 16:25","title":"Holnap zár a Rejtett történetek című kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213608b-7e91-437b-928e-b6b42385e06a","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kultura","description":"Nyílt levélben tiltakozik 67 szegedi professzor egyetemük rektorhelyettesének Zakar Péternek politikai kijelentései miatt. 