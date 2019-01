Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc.","shortLead":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d5df26-e856-4c4e-a5f0-37e36b9f1226","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Egyszemelyi_iranyitas_lesz_a_fideszes_mediaholding_bulvarlapjainal_Omolnar_Miklos_vezeti","timestamp":"2019. január. 30. 15:59","title":"Ómolnár Miklós került a kormányhű bulvárlapok élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat nem talált arról semmilyen dokumentumot, hogy a magáncég használatába adták volna a köztulajdonú utat. A tulajdonos jogi képviselője ezt másképp látja. Későbbi közgyűlésen döntenek majd az ügyről.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat nem talált arról semmilyen dokumentumot, hogy a magáncég használatába adták volna...","id":"20190130_Fordulat_Lazar_Janos_vadaszkastelya_ugyeben_Kiderult_hogy_jogszeutlenul_keritettek_el_az_onkormanyzati_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87da420d-7ec6-400e-9bb4-b44b36aa5e3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Fordulat_Lazar_Janos_vadaszkastelya_ugyeben_Kiderult_hogy_jogszeutlenul_keritettek_el_az_onkormanyzati_teruletet","timestamp":"2019. január. 30. 07:15","title":"Fordulat Lázár János vadászkastélya ügyében: kiderült, hogy jogszerűtlenül kerítették el az önkormányzat területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","shortLead":"Caversaccio Aurelio egy korábbi ügy miatt kerülhet börtönbe.","id":"20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e96be9-aaae-41dd-9210-269cb7262380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afa6867-5bbc-4fc9-9598-6788289f9a4b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Letoltendo_bortont_kertek_a_Valo_Vilag_korabbi_gyoztesere","timestamp":"2019. január. 30. 11:45","title":"Letöltendő börtönt kértek a Való Világ korábbi győztesére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

","shortLead":"Bár a munkaviszonyban álló öregségi nyugdíjas munkavállalók biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének...","id":"20190130_Ha_baleset_eri_a_dolgozo_nyugdijast_veszit_a_fizetesebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543e02c7-f519-4ccb-aa54-f6349ef8abae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190130_Ha_baleset_eri_a_dolgozo_nyugdijast_veszit_a_fizetesebol","timestamp":"2019. január. 30. 11:02","title":"Ha baleset éri a dolgozó nyugdíjast, veszít a fizetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc0cf0-8a55-4e07-872b-ff00d40c4f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött Győr felé a 61-es kilométernél, éjjel háromnegyed 2 felé. Háromnegyed 3 előtt indult meg a forgalom. Háromnegyed 3 előtt indult meg a forgalom.