Vicious 1977. februárjában került a Sex Pistolsba. A túl jólfésült, képzett és - botrány! - Beatles-rajongó Glen Matlockot váltotta a zenekarban. Matlock egyszerűen nem volt elég punk a Malcolm McLaren menedzser által megálmodott koncepcióhoz, a mclareni/pistols-i narratívában a márkakonzisztenciát erősen rontó tényezőnek számított.

Nem, vagy ha megengedőek vagyunk, alig tudott basszusgitározni – hangszeres részeit Steve Jones gitáros játszotta fel a zenekar bemutatkozó és egyetlen stúdióalbumára, a Never Mind the Bollocks Here’s The Sex Pistolsra.

A John Simon Ritchie néven anyakönyvezett Viciousnak amúgy nem a Pistols volt az első zenekara: tagja volt az egy évig működő, de sosem koncertező Flowers Of Romance-nek (itt zenélt a Clash, majd a későbbi PIL alapító tagja, Keith Levene), fellépett a korai Siouxsie and The Banshees-zel, felmerült, hogy ő lesz a Damned énekese (de nem ő lett, hanem Dave Vanian), és egyébként ott lógott a Pistols koncertjein is.

„Ha Johnny Rotten volt a punk hangja, ő volt a punk attitűdje" – mondta róla Malcolm McLaren.

A Sex Pistols balvégzetű amerikai turnéja és feloszlása után New Yorkban kötött ki, ahol együtt mozgott és zenélt a város art-punk elitjével, közben pedig tempósan pusztította önmagát barátnőjével, Nancy Spungennel együtt. 1978. október 12-én reggel egy megszokott módon végigpörgött éjszaka után Spungent holtan találták a legendás Chelsea Hotelben található lakásuk fürdőszobájában. Egy hasi késszúrás végzett vele, elvérzett.

A gyilkos fegyver Vicious-é volt, őt vádolták a gyilkossággal - ő maga mindenfélét beszélt arról az estéről; veszekedtek, nem ő szúrta le barátnőjét, Nancy "beleesett" a késbe, és így tovább. Természetesen számos összeesküvés-elmélet kering az eset körül - egyik szerint egy bekattant drogdíler végzett Nancyvel, miközben Vicious kiütve feküdt a lakásban.

Vicious, akit óvadék fejében szabadlábra engedtek, 10 nappal később öngyilkosságot kísérelt meg, de túlélte, kórházba szállították. Decemberben egy verekedést követően - ahol Patti Smith testvérével, Toddal akaszkodott össze - ismét lecsukták, de 55 nap elzárás után, február 1-én, ismét óvadék fejében kiszabadult. Ezt egy nagy bulival ünnepelték barátai. A parti éjszakáján Sid, aki időközben egy drogelvonón is átesett, egy pakk heroint kapott, amivel túladagolta magát. Holttestét anyja, Anne Beverley fedezte fel másnap reggel.