[{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőre a legjobb nyolc között a világranglista hetedik helyezettje, Nisikori Kej vár.\r

","shortLead":"A magyar teniszezőre a legjobb nyolc között a világranglista hetedik helyezettje, Nisikori Kej vár.\r

","id":"20190214_fucsovics_marton_tenisz_rotterdam_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856644fc-6969-4a04-91fd-62a636f8f97a","keywords":null,"link":"/sport/20190214_fucsovics_marton_tenisz_rotterdam_negyeddonto","timestamp":"2019. február. 14. 23:38","title":"Már negyeddöntőben Fucsovics Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add1f9c3-564b-47bd-b5d9-8b1ca1ff71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdeklődő kecskére lettek figyelmesek csütörtök délután egy győri bolt vásárlói.","shortLead":"Érdeklődő kecskére lettek figyelmesek csütörtök délután egy győri bolt vásárlói.","id":"20190215_Kivancsi_kecske_lepett_be_egy_gyori_boltba_a_penztar_is_nagyon_erdekelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=add1f9c3-564b-47bd-b5d9-8b1ca1ff71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf42779-e958-4502-b48d-a9dd593e9166","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Kivancsi_kecske_lepett_be_egy_gyori_boltba_a_penztar_is_nagyon_erdekelte","timestamp":"2019. február. 15. 20:04","title":"Kíváncsi kecske lépett be egy győri boltba, a pénztár is nagyon érdekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3","c_author":"","category":"itthon","description":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám egy kisteherautó elgázolta - írja a Blikk. ","shortLead":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám...","id":"20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35672f9c-37c5-49ae-9b65-a24d354937e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","timestamp":"2019. február. 16. 10:30","title":"Blikk: hírhedt bankrabló a meglőtt túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","shortLead":"25 éves lett a Forrest Gump, a Dan hadnagyot alakító színész pedig azóta lenyűgöző munkát végez a veteránokért.","id":"20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45ad020-1003-458c-9812-7ad4a1172a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a4395-a5d5-42ef-9b37-04d52bf168e2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Teljesen_meghatodott_Gary_Sinise_mikor_amerikai_sztarok_es_katonak_koszontek_meg_neki_amit_a_veteranokert_tesz","timestamp":"2019. február. 15. 12:16","title":"Könnyekig hatódott Gary Sinise, mikor amerikai sztárok és katonák köszönték meg neki, amit a veteránokért tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hárman pedig súlyosan megsérültek, a szerencsétlenség Mosonmagyaróvár közelében történt, négy autó és egy kamion ütközött.","shortLead":"Hárman pedig súlyosan megsérültek, a szerencsétlenség Mosonmagyaróvár közelében történt, négy autó és egy kamion...","id":"20190215_Otos_karambol_volt_az_M1esen_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7ec654-1278-4617-b837-6131d9be69ea","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Otos_karambol_volt_az_M1esen_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. február. 15. 05:17","title":"Ötös karambol volt az M1-esen, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2298ec-e669-4361-8633-7714be089d9c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók kifejlesztettek egy rendszert, mely mesterséges intelligencia (MI) segítségével megbízhatóan diagnosztizálja a gyerekeknél és fiataloknál fellépő betegségeket. Az elektronikus egészségügyi adatokkal végzett összehasonlító vizsgálatok során az MI jobb eredménnyel végzett, mint a fiatalabb orvosok.","shortLead":"Kínai kutatók kifejlesztettek egy rendszert, mely mesterséges intelligencia (MI) segítségével megbízhatóan...","id":"20190215_mesterseges_intelligencia_gyerekbetegsegek_diagnozis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2298ec-e669-4361-8633-7714be089d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1971b52-9eae-4251-9770-5df41fa04d22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_mesterseges_intelligencia_gyerekbetegsegek_diagnozis","timestamp":"2019. február. 15. 13:03","title":"Ez a mesterséges intelligencia megmondja, melyik gyereknek mi a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]