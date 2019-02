Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából. Elfogadták az MSZP EP-listáját, Andor László és Kovács László is rajta van.","shortLead":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából...","id":"20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edff895-6ed0-427a-b0cc-7c9876abf318","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","timestamp":"2019. február. 16. 10:23","title":"\"Orbán posztfasiszta rendszert épít\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Hegedűs D. Gézája vagy Bálint Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagyszámú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lánglelkűek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3877f1fd-fd71-4f96-b2c7-b5674b25ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3dc14a-f3f6-4369-ab25-127097a85b10","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_10_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2019. február. 15. 20:00","title":"Vecsei H. Miklós: Szívesen lennék élesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","shortLead":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","id":"20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55c9f5-d9b6-4600-8881-b8375a518c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. február. 16. 16:21","title":"Mérce: február végéig dől el az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij dollármilliomos humorista népszerű ugyan, de sokak szerint valójában egy oligarcha embere. ","id":"201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2067c771-75e5-416e-9581-d0ef1f0c362e","keywords":null,"link":"/vilag/201907_volodimir_zelenszkij_allamfoaspirans_ukran_humorista","timestamp":"2019. február. 16. 08:30","title":"A humorban és az üzletben sem ismer tréfát, legújabb poénja, hogy ukrán elnök akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit a balesetiben kezelik. ","shortLead":"A férfit a balesetiben kezelik. ","id":"20190215_Mar_jobban_van_a_penteken_meglott_szokott_rab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb93816-d7c8-4c6a-a965-900379894bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Mar_jobban_van_a_penteken_meglott_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 15. 19:50","title":"Már jobban van a pénteken meglőtt szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett kísérletsorozat részeként ezúttal egy szigonyt lőtt ki.","shortLead":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett...","id":"20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96fc98-b5c5-4c8b-b45d-fbd771bc6561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","timestamp":"2019. február. 16. 14:03","title":"Videó: Szigonnyal lövöldöztek a britek az űrben, és jó okuk volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]