[{"available":true,"c_guid":"a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül a Samsung szerda esti bemutatóját a Huawei. Megköszönték nekik.","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d04e34-fe87-4d8b-ae22-55493f82db70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b464d99-5ad0-4b5c-b67e-8cf7cbc112a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_huawei_koszonjuk","timestamp":"2019. február. 20. 22:38","title":"A Huawei azonnal megköszönte a Samsungnak a Galaxy S10-et, de még hogy...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","shortLead":"Szombathelyen vették fel, amint egy autós végigelőzi a sort, mondván, a sorban állás a vesztesek sportja.","id":"20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae41f92-f0b9-4bd1-815c-f4a946624119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d504707-9ff8-4456-b595-5135598dfc40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_zarovonal_autos_video_szombathely","timestamp":"2019. február. 22. 10:58","title":"Megint egy autós, akinek nem számít a záróvonal, ha siet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","shortLead":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","id":"20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e62c24d-3515-4a8c-9566-d2759cabd207","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","timestamp":"2019. február. 20. 15:06","title":"Közösen követeli az ellenzék az Állami Számvevőszék elnökének leváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei üzleti partnerének eladta Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás.","shortLead":"A NAV-eljárás kiváltó oka még az előtti, hogy az egyharmados MKB-pakettet Szíjj Lászlónak, Mészáros Lőrinc tiszakécskei...","id":"20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b95d824-008a-4a83-b332-70173dd44115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Vegrehajtas_indult_az_MKB_tulajdonosa_ellen","timestamp":"2019. február. 21. 09:30","title":"Végrehajtás indult az MKB tulajdonosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi történetek „újraírása” zajlik országos szinten is, miközben az emlékezés vagy épp a nem-emlékezés a mindenkori jelen felelőssége. A Szépíró-díjas szerzővel a faék egyszerűségű üzenetek hatásáról és a jelenben élő múltról beszélgettünk.","shortLead":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi...","id":"20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840f795f-7b47-48cd-9461-67bdfc658277","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","timestamp":"2019. február. 20. 15:00","title":"„Muszáj lenne végiggondolni, mi miért történt velünk, különben hülyék maradunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni a fogyasztók szeme elé. ","shortLead":"Három új OLED-televíziót is bejelentett most kezdődött expóján a Panasonic. A cél közös: hollywoodi moziélményt tenni...","id":"20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed2a5e3-ec22-479b-a400-c42f44fa3d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b96a85-e4ab-46da-813a-b73bcf4eb1a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_panasonic_televiziok_panasonic_convention_2019_panasonic_z2000_oled_televiziok","timestamp":"2019. február. 20. 15:03","title":"Hollywood a négy fal között: 3+1 új tévével venné be a nappalikat a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]