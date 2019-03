Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is.

\r

Kitüntette a kormány többek közt Dózsa Lászlót, Fehér Annát, Szarvas József, Verebély Iván színészeket, az artista Rippel-fivéreket, és az Echo Tv volt vezérigazgatóját is. Dózsa Lászlót díjazta a kormány 2019. március. 12. 16:11

Egyre inkább választási témává válik Izraelben a marihuánahasználat engedélyezésének az ügye, s a liberalizálást sürgető és emiatt egyre népszerűbbé váló ultranacionalista párt játszhatja a mérleg nyelvének szerepét az április 9-ei parlamenti választás utáni koalíciós tárgyalások során. A marihuana (is) dönthet az izraeli választáson 2019. március. 12. 15:57

Kinek mihez van tehetsége, ugyebár. Ilyen, amikor Keira Knightley a fogain játssza el a Despacitót 2019. március. 13. 11:31

Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban lesz. Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban lesz. Elárulták, miért lesz vége a hátsókerék-hajtású 1-es BMW-nek 2019. március. 11. 20:06

Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak. Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium 2019. március. 12. 12:26

Elkezdtek szivárogni a hírek egy újabb Queen-filmről. Úgy néz ki, jön a Bohém rapszódia folytatása 2019. március. 12. 10:34

Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi provokációnak tartja az érdekképviselet akcióját. Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi provokációnak tartja az érdekképviselet akcióját. Visszaszólt a Hankook: Fejezzék be a provokációt! 2019. március. 12. 19:35

Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. Ideje gyakorolni: ez lesz az internet kedvenc táncos őrülete 2019. március. 13. 11:46