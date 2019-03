Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos hirdetés mellett egy tájékoztató füzet is jutott.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy a kormány leállna a Brüsszel-ellenes kampánnyal, az ünnepi Magyar Nemzetbe a hírhedt plakátos...","id":"20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff17765-cb5f-4575-ab92-04ddef02b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843754c0-3246-4afb-9911-996b8c0cdfbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Belehuz_a_Brusszelellenes_tajekoztato_kampanyba_a_kormany","timestamp":"2019. március. 14. 07:19","title":"Orbán ígérete ellenére a kormány kedvenc lapja belehúzott a Brüsszel-ellenes kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","shortLead":"70 féle elektromos modelljük lesz hamarosan.","id":"20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd316b5-1962-49c6-9c35-70077679fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab62f65-d7bc-4525-a2d2-5bc2d7f3d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_volkswagen_elektromos_auto_22_millio_2029","timestamp":"2019. március. 12. 14:24","title":"22 millió villanyautót akar a piacra önteni a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201911_keritesek_eskoritesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053eb97-19ac-4888-9d06-eaef37448ec9","keywords":null,"link":"/itthon/201911_keritesek_eskoritesek","timestamp":"2019. március. 14. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Kerítések és körítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb Brüsszelt támadó plakátkampányt, vagyis a mögötte álló ismeretlen tettest. A feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, majd meghallgatásra idézték a rendőrségre.","shortLead":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb...","id":"20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78775a8f-4eca-4c8f-8b7e-6c395dcef62d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","timestamp":"2019. március. 13. 13:24","title":"Feljelentette a plakátkampányt, behívták a rendőrségre Szél Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhárult a megszűnés közvetlen réme a Jobbik feje felül, elkezdhetik a törlesztést. \r

\r

","shortLead":"Elhárult a megszűnés közvetlen réme a Jobbik feje felül, elkezdhetik a törlesztést. \r

\r

","id":"20190312_Megkapta_a_Jobbik_a_reszletfizetesi_lehetoseget_az_Allamkincstartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ef488-7a64-4784-a3b1-837e73d66130","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Megkapta_a_Jobbik_a_reszletfizetesi_lehetoseget_az_Allamkincstartol","timestamp":"2019. március. 12. 19:09","title":"Megkapta a Jobbik a részletfizetési lehetőséget az Államkincstártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi Kft.-nél.\r

\r

","shortLead":"Nem tudják elfogadni a vállalat béremelési politikáját, ezért sztrájkbizottság alakult a Metro Kereskedelmi...","id":"20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1ed12d-9290-4eed-9d01-ae52d0ee7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb446e8-7eab-432f-8923-cb663244036a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Jon_a_sztrajk_a_Metronal_is_Sztrajkbizottsag_alakult","timestamp":"2019. március. 12. 19:21","title":"Jön a sztrájk a Metrónál is? Sztrájkbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási botrányként elhíresült ügyben megvádolt férfit.","shortLead":"A megismételt eljárásban is két év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon az amerikai kitiltási...","id":"20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61fc51-3e6a-45d0-8bee-05ebb9843c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545fcf8e-14b2-481f-a1cd-9f123d5ba434","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_bunge_zrt_kitiltasi_ugy_masodfok_itelet_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. március. 13. 17:16","title":"Ismét felfüggesztett börtönre ítélték a kitiltási ügyben megvádolt férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó flagship kategóriás luxusszedánját élőben először a Genfi Autószalonon lehet megtekinteni. Körbefotóztuk az új nagyágyút, amelynek már hazai árai is vannak.","shortLead":"A bajor gyártó flagship kategóriás luxusszedánját élőben először a Genfi Autószalonon lehet megtekinteni. Körbefotóztuk...","id":"20190313_tenyleg_hatalmasak_az_uj_7es_bmw_vesei_beultunk_az_m760libe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8748d6-ca7d-486a-a047-f99ac92fc6f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_tenyleg_hatalmasak_az_uj_7es_bmw_vesei_beultunk_az_m760libe","timestamp":"2019. március. 13. 08:21","title":"Tényleg hatalmasak az új 7-es BMW veséi, beültünk az M760Li-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]