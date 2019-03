Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen kiüresedett Google+ szolgáltatását. A bejegyzések egy része viszont továbbra is az interneten marad.","shortLead":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen...","id":"20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea38ef-b8f2-480d-b202-c53948e0f2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","timestamp":"2019. március. 18. 10:33","title":"Heteken belül törli a Google a Google+ szolgáltatását, mégsem tűnik el (teljesen) az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1efc9-6609-419d-baaf-17e9a4b248f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Helyenként több mint 15 fokkal van hidegebb, mint előző nap délután – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

","shortLead":"Helyenként több mint 15 fokkal van hidegebb, mint előző nap délután – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190318_hirtelen_nagyot_zuhant_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1efc9-6609-419d-baaf-17e9a4b248f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eb78e3-eeff-4fed-af6c-e29ab735bfc5","keywords":null,"link":"/elet/20190318_hirtelen_nagyot_zuhant_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 18. 17:48","title":"Hirtelen nagyot zuhant a hőmérséklet, jönnek a mínuszok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","shortLead":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","id":"20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42704aac-91a6-4ffd-bb92-4750ec661c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 18. 15:42","title":"ITV: Az év végéig húzná el a brit kormány a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők hétvégi, erőszakba torkollott megmozdulása miatt. Azt is jelezte, hogy azokon a helyeken, ahol az \"ultrák\" randalíroztak, betiltják a további tüntetéseket.","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy leváltja a párizsi rendőrfőnököt a francia kormány...","id":"20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039bb310-a469-4b62-8429-6c2fa82a0e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_parizs_rendorfonok_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 18. 20:49","title":"Belebukott a párizsi rendőrfőnök a sárgamellényesek tüntetéseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","shortLead":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","id":"20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c802d-74af-4c16-9eef-229cc8a20f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","timestamp":"2019. március. 18. 08:34","title":"Kezdenek ellszállni a casco díjak: 100 ezer forint az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egy olyan modell esetében, amelyet már nem is gyártanak. Mit lehet ilyenkor tenni? ","shortLead":"Mindezt egy olyan modell esetében, amelyet már nem is gyártanak. Mit lehet ilyenkor tenni? ","id":"20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af875d85-75b9-46bc-a996-92ac19a6933b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd7d413-c526-4879-bb3b-4805c1e25bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_porsche_gt2_rs_katasztrofa_szallitas","timestamp":"2019. március. 19. 09:42","title":"Levelet írt a Porsche: \"Sajnálatos módon a szupersportkocsiját szállítás közben elnyelte az Atlanti-óceán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hamar válasz érkezett az Orbán körüli szellemi holdudvarból Manfred Weber EPP-politikus és csúcsjelölt ötletére.\r

\r

","shortLead":"Hamar válasz érkezett az Orbán körüli szellemi holdudvarból Manfred Weber EPP-politikus és csúcsjelölt ötletére.\r

\r

","id":"20190317_Orban_fotanacsadoja_Weber_uj_otleterol_Ez_birodalomepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8aba6c-7cbc-41ee-a758-1d1df62cab88","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Orban_fotanacsadoja_Weber_uj_otleterol_Ez_birodalomepites","timestamp":"2019. március. 17. 21:47","title":"Orbán főtanácsadója Weber új ötletéről: Ez birodalomépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]