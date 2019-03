Hamarosan a világ számos országában vetíteni kezdik a White Crow című filmet, amely a világ leghíresebb balett-táncosáról, Rudolf Nurejevről szól. A filmet előbb mutatják be Budapesten, mint New Yorkban.

Ennek egyik oka, hogy akkora az érdeklődés a március 30-án kezdődő és április 5-ig tartó budapesti Nurejev Nemzetközi Balettverseny iránt, hogy a film forgalmazói nem akarták kihagyni ezt a lehetőséget. Ráadásul a film főszereplője is éppen most érkezik Magyarországra. Oleg Ivenko az április 5-i verseny díjkiosztó gálaestjének egyik sztárja lesz.

Az ukrán származású balett-táncos mellett itt lesz a táncvilág egyik élő legendája, Vlagyimir Malakov is, aki annak a nemzetközi zsűrinek az elnöke, amely a világ 15 országából Budapestre érkező táncosok tudását is megítéli majd. A szintén Ukrajnában született művész dolgozott már együtt a New York City Metropolitan Operaházával, de sokáig szerepelt Bécsben, Berlinben, valamint a híres Tokyo Balettben, ahol jelenleg ő a balettigazgató. A mester eddigi hatalmas pályafutása alatt még Budapesten sosem állt színpadon. Ezért is különlegesség, hogy a verseny után, az április 5-én zajló gálán ő is fellép.

A tíz legtehetségesebb fiatal táncost bárki láthatja a Vígszínházban megrendezendő gálaesten, amelyen a már említett világsztárok mellett itt lesz a londoni Royal Ballet szólistája, Sarah Lamb is, akinek szinte minden előadása telt ház előtt zajlik. A gálán láthatjuk Maria Jakovlevát is, akinek fellépéseiért legközelebb Bécsbe kell mennünk.