[{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük a kibontakozását.","shortLead":"A kreativitás a közhiedelemmel ellentétben fejleszthető, és léteznek olyan konkrét dolgok, amelyekkel ösztönözhetjük...","id":"20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4781c21-2810-4bda-9951-365446d9368b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190414_Hogyan_gondolkodjunk_kreativabban_Ime_nehany_hasznos_tanacs","timestamp":"2019. április. 14. 19:15","title":"Hogyan gondolkodjunk kreatívabban? Íme néhány hasznos tanács!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szokatlanul sok döglött delfint mosott a partra a víz Számoszon és más Égei-tengeri görög szigeten az elmúlt hetekben, ez összefüggésben lehet egy nagy török tengeri hadgyakorlattal – közölte az Arhipelagosz, a tengeri élővilág védelmével foglalkozó görög civil szervezet. ","shortLead":"Szokatlanul sok döglött delfint mosott a partra a víz Számoszon és más Égei-tengeri görög szigeten az elmúlt hetekben...","id":"20190413_gorogorszag_tengerpart_delfin_tetemek_torok_hadgyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6da305-4454-4d6b-9d03-fd8b4e7f3df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_gorogorszag_tengerpart_delfin_tetemek_torok_hadgyakorlat","timestamp":"2019. április. 13. 14:03","title":"Ez aggasztó: szokatlanul sok delfin tetemét mossa partra a víz Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő. Elkapták, most akár 20 évre is rács mögé kerülhet.\r

\r

","shortLead":"600 extasy tablettát és 200 gramm amfetaminport vett, hogy azt eladja, és abból meggazdagodjon egy 45 éves nő...","id":"20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e24c5a-e25d-44e7-8369-f2a6b0ef72a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ec383-05d8-4733-9b9f-5dc1ef644efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_buliegyedben_arult_drogot_20_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. április. 15. 09:46","title":"A bulinegyedben árult drogot, 20 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","shortLead":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","id":"20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcad3559-91ba-431e-904d-b8125ee1ed3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","timestamp":"2019. április. 14. 17:22","title":"Kizárnák a közmunkások nagy részét is a falusi CSOK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki Kínában, ahol a munkaetika régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Jack Ma, az Alibaba alapító atyja arra szólította fel a világ legnagyobb internetes kereskedő cégének embereit, hogy tekintsék természetesnek azt, hogy napi 12 órát dolgoznak, hat napon keresztül.","shortLead":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki...","id":"20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21987929-3f50-4d92-a764-8001fd2c2d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","timestamp":"2019. április. 15. 10:41","title":"Beintettek a milliárdosnak: munkaidő reggel kilenctől este kilencig hat napon át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","shortLead":"Az európai szocialisták frakcióvezetője üzent a magyar miniszterelnök, nem fog tudni elmenekülni a számonkérés elől.","id":"20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b1de21-6de9-4265-ab39-197898949272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5578d8-ea39-4360-ba0b-593dff17f0f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Udo_Bullmann_Orban_baratainak_gazdagodasara_nincs_penze_Europanak","timestamp":"2019. április. 13. 15:29","title":"Udo Bullmann: Orbán barátainak gazdagodására nincs pénze Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]