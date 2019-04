Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb181f-e452-4a48-933c-a93dce349a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","timestamp":"2019. április. 17. 15:58","title":"Szerethető függőségeink – ön melyikre szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","shortLead":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","id":"20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44d8ac-166f-414b-815c-f18c818fd19e","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 17. 10:49","title":"„Mi lenne, ha a te lányod alá fotóztak volna be?” – Nagy Blanka nyílt levelet írt Pilhál Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a3ec95-6f65-420d-addc-38b0f40782a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyulak nem sérültek meg a konfliktusban.","shortLead":"A nyulak nem sérültek meg a konfliktusban.","id":"20190418_Nyuszibunyot_vettek_fel_a_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a3ec95-6f65-420d-addc-38b0f40782a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02541831-8d25-49a2-b771-c88749a481ca","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Nyuszibunyot_vettek_fel_a_mentok","timestamp":"2019. április. 18. 11:27","title":"Nyuszibunyót vettek fel a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abf80b2-6b85-4f6b-a4fe-1604e16091cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ékszereket és régi érméket egykor tulajdonosaik befőttesüvegekben ásták el 1944-ben, a keszthelyi zsidóság deportálása előtt. ","shortLead":"Az ékszereket és régi érméket egykor tulajdonosaik befőttesüvegekben ásták el 1944-ben, a keszthelyi zsidóság...","id":"20190416_A_zsidok_deportalasa_elott_elasott_kincseket_talaltak_egy_keszthelyi_haz_pincejeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abf80b2-6b85-4f6b-a4fe-1604e16091cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5355e5-af30-410a-9c9f-645cc8a60cad","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_zsidok_deportalasa_elott_elasott_kincseket_talaltak_egy_keszthelyi_haz_pincejeben","timestamp":"2019. április. 16. 16:20","title":"A zsidók deportálása előtt elásott kincseket találtak egy keszthelyi ház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trónok harca új részével megdöntötte korábbi rekordját a sorozat az HBO-n, az illegális letöltés viszont még ennél is jobban pörgött.","shortLead":"A Trónok harca új részével megdöntötte korábbi rekordját a sorozat az HBO-n, az illegális letöltés viszont még ennél is...","id":"20190418_tronok_harca_game_of_thrones_8_evad_1_resz_letoltese_torrent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d4460e-aa86-46ab-b738-eb290e9220b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_tronok_harca_game_of_thrones_8_evad_1_resz_letoltese_torrent","timestamp":"2019. április. 18. 09:03","title":"54 millióan töltötték le a Trónok harca új részét 24 óra leforgása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]