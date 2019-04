Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456 volt – áll a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) legújabb tanulmányában.","shortLead":"Továbbra is emberek milliói használnak nagyon könnyen megfejthető jelszavakat, a leggyakoribb feltört jelszó az 123456...","id":"20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dedc289-2be0-4a9f-b2f3-8463bd631f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Hiaba_a_figyelmeztetes_meg_mindig_tul_egyszeruek_a_jelszavak","timestamp":"2019. április. 21. 09:32","title":"Hiába a figyelmeztetés, még mindig túl egyszerűek a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

