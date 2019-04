Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek háromdimenziós nyomtatása előtt. ","shortLead":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek...","id":"20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94967623-1997-4a09-aad3-1661b545b9ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. április. 28. 18:03","title":"Ilyet látott már? Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves férfi házában engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. ","shortLead":"A 27 éves férfi házában engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. ","id":"20190430_Okollel_verte_agyon_az_apjat_18_evet_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881755be-a3f4-45af-9421-fbbb5e6d648d","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Okollel_verte_agyon_az_apjat_18_evet_kapott","timestamp":"2019. április. 30. 14:34","title":"Ököllel verte agyon az apját, 18 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","shortLead":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","id":"20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bcf87-aea5-463f-bb02-c1009c06f5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","timestamp":"2019. április. 29. 15:43","title":"Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús tárgyat találtak egy üres telken. Christchurchben márciusban egy szélsőjobboldali merénylő ötven muszlimot gyilkolt meg két helyi iszlám központban.","shortLead":"Az új-zélandi rendőrség őrizetbe vett egy férfit Christchurchben, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyanús...","id":"20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1182fc-9f92-4487-b3e6-74b4c7efe01b","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Bombariado_es_letartoztatas_Christchurcben","timestamp":"2019. április. 30. 12:15","title":"Bombariadó és letartóztatás Christchurchben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését. ","shortLead":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc...","id":"20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f1189-21f4-4019-b88f-b69e0883f855","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Megütötte ellenfelét, felfüggesztették az olimpiai bajnok pólóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","id":"20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa37e56c-2c6b-48e3-b481-7b6a1d974148","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 10:18","title":"Tizenegy évvel ezelőtti gyilkosság miatt emeltek vádat a Dominikán elfogott férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","shortLead":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","id":"20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2420b8d-0678-48b7-8235-ca4e04561897","keywords":null,"link":"/sport/20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","timestamp":"2019. április. 29. 15:31","title":"Öt év után visszatér Győrbe a sztárkézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]