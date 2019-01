Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.\r

","shortLead":"Szombaton kora délutántól északnyugat felől egyre nagyobb területen számíthatunk kisebb csapadékra - olvasható...","id":"20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ecf8b2-95f6-4071-8107-f7ef2bcd8f03","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ma_delutantol_szinte_minden_esni_fog","timestamp":"2019. január. 26. 12:31","title":"Ma délutántól szinte minden esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","shortLead":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","id":"20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5289c0-481a-4435-af63-6150c4b95f09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","timestamp":"2019. január. 25. 20:09","title":"Hozzányúlnak a VOLT Fesztivál helyszínéhez, közel 1 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\" beszélő Földi is. ","shortLead":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\"...","id":"20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29952319-3407-491e-8773-2990751209ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","timestamp":"2019. január. 25. 16:18","title":"A CÖF-nél lelt új pozícióra a Tarlóstól migránsozás miatt kirúgott Földi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","shortLead":"Ott egészen mást jelent a kertben üldögélni.","id":"20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d3a68f-95c0-4b98-8522-2a189fe4cb76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72eb80-7a8f-48f5-b913-1fb52426a556","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Leopard_ragadott_el_egy_negy_honapos_kislanyt_Indiaban","timestamp":"2019. január. 25. 12:33","title":"Leopárdveszély Indiában: most egy négy hónapos kislányt ragadtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015 körül lesz eurónk – erről szóltak a hírek tíz évvel ezelőtt. Elkészítettük a 10 years challenge-et a magyar gazdaság szemszögéből.","shortLead":"Elszálló devizahitelek, 290-hez közelítő euróárfolyam, növekvő munkanélküliség, és lehet, hogy nem 2013-ban, csak 2015...","id":"20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3741f29-7067-49b4-9146-012f49609ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf4f61-4c82-4f9f-b65a-0cc23902dcd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_10_eves_kihivas_10_year_challange","timestamp":"2019. január. 24. 18:10","title":"10 years challenge: Gyurcsánytól indult, és ide jutott Magyarország tíz év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]