POSZT-igazgató: megdöbbenéssel fogadtuk a Magyar Színházi Társaság kilépését

[{"available":true,"c_guid":"dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","shortLead":"Érkezik az előzménykönyv, Suzanne Collins az eredeti trilógia időpontjától számítva 64 évet utazik vissza.","id":"20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1a10c3-7094-44fd-ae73-8c6233c7de37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f944a28e-0bd3-451d-abc5-f1c2b420a7a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Vegre_megtudjuk_mi_volt_az_Ehezok_Viadala_elott","timestamp":"2019. június. 17. 15:51","title":"Végre megtudjuk, mi volt az Éhezők Viadala előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A március 15-ei terrortámadásról készült videót osztott meg.","shortLead":"A március 15-ei terrortámadásról készült videót osztott meg.","id":"20190618_Bortonbe_kerul_egy_Facebookposzt_miatt_egy_ujzelandi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6a581-896f-425c-91ff-3add27c243b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_Bortonbe_kerul_egy_Facebookposzt_miatt_egy_ujzelandi_ferfi","timestamp":"2019. június. 18. 09:44","title":"Börtönbe kerül egy Facebook-poszt miatt egy új-zélandi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","shortLead":"A halászteleki csomópont és a gyáli kijárat közelében araszolnak a kocsik.","id":"20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64563669-f129-4b4d-b862-dfd89847b60d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Ket_helyen_is_dugo_alakult_ki_az_M0ason_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. június. 19. 07:50","title":"Két helyen is dugó alakult ki az M0-son baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak az ember halála után harminc évvel törölhetik.","shortLead":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak...","id":"20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7586694-54e6-4d1c-a760-34c10a9561be","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"A halál után még 30 évig őrizné az állam az egészségbiztosítási adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl szép volt a 45 ezer forintos franciaországi túra ígérete ahhoz, hogy igaz legyen.","shortLead":"Túl szép volt a 45 ezer forintos franciaországi túra ígérete ahhoz, hogy igaz legyen.","id":"20190618_Eliteltek_a_tanart_aki_9_millio_forint_kirandulaspenzt_lenyult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7a65be-1825-470d-942a-c290d2868e46","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Eliteltek_a_tanart_aki_9_millio_forint_kirandulaspenzt_lenyult","timestamp":"2019. június. 18. 19:46","title":"Elítélték a tanárt, aki 9 millió forint kiránduláspénzt lenyúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban a családtámogatásokkal foglalkozik, a számokat nézve ennél is fontosabbnak tűnik a tartalékolás egy külső válság idejére.","shortLead":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban...","id":"20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc39e4-182a-4ed9-890f-5bc74032614f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","timestamp":"2019. június. 19. 11:02","title":"Spórolni kezd a kormány egy válságra – elkezdték a 2020-as költségvetés vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","shortLead":"Szerinte szerencséje van, mert a magyar emberek többsége gyáva. ","id":"20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b477137-be06-4474-a3df-a3f45b8aa781","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Ambrus_Attila_borton_kritikak_rablas","timestamp":"2019. június. 19. 12:17","title":"Ambrus Attila: Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, életük végéig rossz emléke lesz rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","shortLead":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","id":"20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a6cc4-dc65-40c6-a4da-d55bcc7abb6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","timestamp":"2019. június. 18. 22:23","title":"12 másodperc arról, hogy ilyen zivatarban miért kell a gyalogosoknak is nagyon figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]